TBMM Genel Kurulu

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, " Türkiye 'de yargının durumu içler acısıdır. Türkiye'de demokrasi ciddi tartışma altındadır. İnsan hakları ihlalleri her geçen gün artmakta ve cezasızlık politikası sürmektedir." dedi.TBMM Genel Kurulunda, Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Raporu'nun görüşmeleri devam ediyor.HDP Grubu adına söz alan Tiryaki, Türkiye'nin demokrasi, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, internet özgürlüğü, yolsuzluk algısı, sosyal adalet, emeklilik, kadın, barış ve güvenlik endekslerinin tamamında neredeyse son sıralarda yer aldığını söyledi.Vatandaşların, yargı organlarına başvurduğunda, uğradığı haksızlığın sonuçlarının ortadan kaldırılabileceğine inanmadığını savunan Tiryaki, iki hafta önce "JİTEM dosyasında" 18 kişinin ölümünden sorumlu olanların tamamının beraatine karar verildiğini ifade etti.28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olayının üzerinden 8 yıl geçtiğini ve başlatılan soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verildiğini belirten Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:"Roboski'de kalkan uçaklar, uçağı kullanan pilotlar, uçakların kalktığı üs, onlara koordinatları veren kişiler, bu istihbaratı sağlayanlar ve karakolla yapılan görüşmelerin tamamı belliydi fakat savcılık her şeyin alenen açık olduğu dosyada, 'kaçınılmaz hata', 'oradaki askerler verilen emri yerine getirmiştir' diyerek takipsizlik kararı verdi. Ölen Kürt olunca uçakla bombalamak 'kaçınılmaz hata' olarak değerlendiriliyor. TBMM'yi bombalayan uçakların pilotlarına da 'kaçınılmaz hata' denildi mi? Özel Harekat Komutanlığını bombalayan uçağın pilotlarına da 'verilen emri yerine getirmişlerdir' denilerek kaçınılmaz hata denildi mi? Burada adaletin iki yüzü var. İşte Türkiye'nin yargısının içler acısı durumu budur. Türkiye'de demokrasi ciddi tartışma altındadır. İnsan hakları ihlalleri her geçen gün artmakta ve cezasızlık politikası sürmektedir."Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmak için yargı organlarına başvurulmaması gerektiğini belirten Tiryaki, Meclisin bu engeli ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Tiryaki'nin, "Ölenler Kürt olunca bunun bir kıymeti yok" şeklindeki ifadesine kesinlikle katılmadıklarını, bunun, Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmayan bir değerlendirme olduğunu belirterek, "Bu doğru değil. Kürt olsun Türk olsun her kim hayatını dramatik bir şekilde, hukukla çelişki oluşturacak tarzda kaybederse onu takip etmek hukuk devletinin görevidir. Burada insanların etnik kimliğine, kökenine bakılmaz." dedi.Kullanılan dilin de uygun bir dil olmadığına işaret eden Bostancı, şunları kaydetti:"Esasen HDP, hep söylem üzerinden bakıldığında halkların kardeşliğine atıf yapıyor. Halkların kardeşliğinin bu tür bir dille sağlanamayacağı kanaatindeyim. Ortasu, Roboski'de yaşanan olaya ilişkin idari, adli soruşturmalar yapılmıştır. Bunların yeterli olmadığı, hakkın yerine gelmediği itirazları olabilir ama 'Kürt olunca bu işler böyle yapılıyor' tarzındaki şikayet etme biçimi kesinlikle uygun değildir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmeyiz."