TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda siyasi parti temsilcileri, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Aydın ili sınırları içinde bulunan Hurşit, Fornoz, Eşek, Nergisçik ve Bulamaç adaları ile Muğla ili sınırları içindeki Keçi, Sakarcılar, Koçbaba ve Ardacık adalarının Yunan ilhakı altında olduğunu ifade ederek, hükümetin, yıllardır yaptıkları uyarıları duymazdan geldiğini ve TSK'ye ilhakın önlenmesi için hiçbir direktif vermediğini söyledi.Fiili ilhak girişimlerinin başladığı 2004 yılından bugüne kadar adaların ve kayalıkların boşaltılması için Yunanistan'a nota dahi verilmediğini belirten Türkkan, "Hükümet her zamanki gibi geç kalmış, bu konuya da yerinde ve zamanında müdahale edememiştir. Gördüğümüz kadarıyla hala daha Yunanistan'a resmi hiçbir kınama ya da uyarı yok. Bundan sonra atılacak olan adımlar hiç değilse hızlı ve yerinde olmalıdır. Hükümeti bu konuda daha fazla zaman kaybetmemesi için uyarmak istiyoruz." dedi.İktidara yakın bir şirketin iki yıl önce Kızılay üzerinden Ensar Vakfına 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptığını dile getiren Türkkan, şöyle devam etti:"Yani firmaya muktedirlerce talimat verilmiş, Ensar Vakfına da '8 milyon dolar bağış yap' denmiş. Firma, bu yardımı vergi matrahından düşürmek için yol arıyor, en sonunda buna en uygun yol olarak Kızılay'ı buluyor. Kızılay'a bir komisyoncu kuruluş gibi 'Sana 75 bin dolar komisyon vereyim, al bunu benim adıma Ensar Vakfına ver.' diyor. Kızılay bu işten kazançlı mı? Çok kazançlı, 75 bin dolar. Esas kazançlı kim? Ensar Vakfı. Ondan daha çok kazançlı kim? Başkentgaz. Nasıl kazançlı? Hem bu yaptığı bağış karşılığında ciddi ihaleler alıyor hem de yaptığı bu bağışı vergi matrahından düşüyor. Vergi matrahından düşmek için ne yapıyor? Kızılay'a 75 bin dolar komisyon veriyor."Türkkan, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın bir televizyon programında bu işlemin gerçek mahiyetini "itiraf ettiğini" ileri sürerek, "Hukukta bu duruma 'kanuna karşı hile' deniyor. Kızılay başkanı söz konusu bağışı 'Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır.' diye savunuyor. Bu yaptığınız ahlaksızlığı savunmak daha büyük bir ahlaksızlıktır aslında. Bu kişinin hala bu kurumun başında oturması da çok büyük bir talihsizliktir." diye konuştu."Bayraklar milletlerin bağımsızlık sembolleridir ve kutsalıdır"MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Belçika Yüksek Mahkemesinin PKK terör örgütüyle bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararının son derece vahim olduğunu belirterek, kararı en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi. Bülbül, "Belçika'nın almış olduğu bu karar hukuki değil siyasi bir karardır ve alınan bu karar, tarafımızca yok hükmündedir. Bu kararı bizler de şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösteren Bülbül, "Milletvekilinin yapmış olduğu bu eylemin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bayraklar milletlerin bağımsızlık sembolleridir ve kutsalıdır. Bizler, hangi ülke olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın Türk Milleti, Türk Devleti olarak her ülkenin bağımsızlık sembolü olan bayraklarına tarihimiz boyunca saygı duymuş bir milletiz." şeklinde konuştu.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala hakkında verilen AİHM kararlarının uygulanmadığını ifade ederek, "Türkiye'de hukukun getirildiği durum budur. İktidar bu konuda son derece duyarsız, vurdumduymazdır, bütün bu olan bitenler yok gibi davranmaktadır." dedi.Başkengaz tarafından Kızılay'a yapılan bağışa değinen Oluç, "Başkengaz, Kızılay ve Ensar Vakfı arasındaki bu para trafiği açıklanmaya muhtaç. Ortada büyük bir ahlaksızlık var. Kızılay'ın başındaki zat dün, 'vergi kaçırmak başkadır vergiden kaçınmak başkadır.' dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 'rüşvetin belgesi mi olur' lafından sonra şu laf tarihe geçti. Bu kişi hala Kızılay'ın başında durmaktadır." ifadesini kullandı."Bu terbiyesizlik, edepsizlik asla kabul edilemez"CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bütün milletler için bayrağın vatan, millet, istikbal ve her şey olduğunu vurgulayarak, AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ioannis Lagos adlı bağımsız milletvekilinin yaptığı bu terbiyesizlik, edepsizlik tabii ki asla ve asla kabul edilemez. Onun oradaki şanlı Türk bayrağına yaptığı hakaret, Türk bayrağının şerefine halel getirmez ancak unutulmamalıdır ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'in kurtuluşuna müteakip İzmir'e gelişinde çiğneyerek basıp binaya girsin diye merdivenlere serilen Yunan bayrağını usulüne uygun olarak toplatmış ve o saygıyı, insanlığı göstermiştir. Bu edepsiz Yunan milletvekiline rahmetli Atatürk, o yıl sanki bugün verilecek cevabı vermiş.Hangi devletin, milletin bayrağı olursa olsun bu bir insanlık suçudur. Bu dünya milletler ailesinin barışına, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı dostluğuna halel getirecek tavır ve tutumlardır."Ege adalarındaki coğrafi aidiyeti belirsiz parçacıklara ve Türkiye ile Yunanistan'a ait olmayan adalarda Yunanistan işgaline karşı hükümeti çeşitli defalar uyardıklarını anımsatan Altaylı, buna Türkiye'nin seyirci kalmaması gerektiğini vurguladı."Türk milleti ve devleti, Filistin devleti ve halkının yanındadır"AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AP'de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosunda Yunan milletvekili tarafından ortaya konulan bu alçakça eylemi kınadığımızı belirtmek isterim." dedi. Akbaşoğlu, Yunan makamlarının ve AP'nin bu konuya ilişkin ilgili işlemleri yapması gerektiğini dile getirdi.Akbaşoğlu, Ege Denizindeki adalarla ilgili de "Ege ve Akdeniz'de milli politikalarımız çerçevesinde hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa o konuda gerek Milli Savunma Bakanlığımız gerek Dışişleri Bakanlığımız ve bütün ilgili birimlerimiz gerekli işlem, eylem ve mücadeleyi her noktada ortaya koymaktadır ve koyacaktır. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi bulunmaması gerektiğini de hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin ortak bildiriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadığını anımsatan Akbaşoğlu, "Bu konuda Türk milleti ve devleti, Filistin devleti ve halkının yanındadır. Sonuna kadar da yanında olacaktır. Bu konuda en ufak bir tereddüdümüz söz konusu değildir." dedi.