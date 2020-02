TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te çalışan kadın personele sarf ettiği sözlere ilişkin, "Bu ifadeler ve yaklaşım, halka rağmen halk için faşist, jakoben anlayışın yansımalarıdır. Bu asla kabul edilemez." dedi.TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.Grup başkanvekilleri Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara başsağlığı diledi.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yüksek hızlı trenin aylık abonman fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösterdi.Abonman biletlere yüzde 300'den fazla zam yapılmasının ekonominin ne kadar kötü yönetildiğini ve ne kadar zor durumda bulunulduğunu gösteren bir delil olduğunu savunan Dervişoğlu, "Çoğunlukla memur, işçi ya da öğrencilerin kullandığı aylık tren biletlerine yüzde 300 zam neden yapılmıştır, anlayabilmek mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanının ve hükümetin bu zamları yeniden düzenlemesini ve hiç değilse makul bir seviyeye çekmesini bekliyoruz." diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İdlib meselesinin, Türkiye açısından son derece önemli ve hassas olduğunu vurguladı.Bugüne kadar sağlanan mutabakatlarla, Türkiye'nin, İdlib'de gerginliğin azaltılması, çatışmanın önlenmesi için son derece önemli diplomatik çabalar sarf ettiğini dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:"Türkiye'nin de yer aldığı mutabakatlar özellikle Rusya'nın güven ortamını sarsan ve rejime haksız, insanlık dışı saldırı yapma imkanı veren tutumu ve eylemleri neticesinde uygulanamaz hale gelmiştir. Bu şartlar altında Türkiye, öncelikle, kendi milli güvenliği için lazım gelen adımları atmakta kararlılık göstermelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın rejimin, İdlib'de oluşturduğumuz gözlem noktalarının gerisine çekilmesini, çekilmediği takdirde tek başımıza da olsa buna müsaade etmeyeceğimizi vurgulaması son derece önemlidir. İdlib'de gerçekleşen saldırının yeni bir milat olarak tarif edilmesi ve Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmeyeceğinin ifade edilmiş olması da son derece isabetlidir. Mevcut durumda, milletçe ordumuzun, devletimizin yanında saf tutmak ve öncelikle Türkiye'nin menfaatlerini merkeze koyarak, başka bir tavır içinde yer almadan, Ankara merkezli olarak yürütülecek çabaların ve mücadelelerin yanında yer almak herhalde hepimiz açısından en önemli sorumluluk ve vazifedir."HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrasında eski Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, savcılığın itirazı üzerine bir üst mahkemenin Yaşar'ın tahliye kararını reddettiğini söyledi.Oluç, Yaşar hakkında verilen bu karara tepki göstererek, bir mahkemenin tahliye kararı verip bir üst mahkeme kurularak tahliyenin reddedilmesinin bir adet haline getirildiğini savundu.Karaman'dan ziyaretine gelen köylülerin taş ve mermer ocaklarına ilişkin sorunlarını dinlediğini dile getiren Oluç, köylülerin taleplerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin Anayasa'ya eklenerek devletin temel niteliklerinden biri haline geldiğini anımsatarak, laiklik ilkesinin yıllar içinde farklı kesimler tarafından idrak edilemediğini, belli çevreler tarafından siyaseten karşıt durmaları gereken bir kavrammış gibi kullanıldığını ifade etti.Özel, yakın tarihin, laiklik ilkesine duyulan ihtiyacın her geçen gün anlaşılmasına neden olan kötü anılarla dolu olduğunu dile getirdi.Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte, laiklik ilkesinden uzaklaşmanın sonuçlarını çok ağır biçimde yaşadığını vurgulayan Özel, şöyle devam etti:"Devlet kadrolarının liyakate göre değil, doğrudan siyasi otorite tarafından, dini bir gruba yakınlıkları gerekçe gösterilen bir gruba teslim edilmiş olmasının bedelini ülkemiz 251 yurttaşımızın şehit olduğu kanlı bir darbe girişimiyle ödemiştir. CHP olarak, laiklik ilkesinden uzak duran siyasi kadroların dahi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sımsıkı sarıldığı laiklik ilkesinin önemini ısrarla anlatmaya, din, vicdan ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için çaba göstermeye, bizi bir arada tutan cumhuriyetimizin kurucu değerlerini ödünsüz olarak savunmaya devam edeceğiz."AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbşaoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'te çalışan kadın personele sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.Çalışanların inançlarıyla, kılık kıyafetleriyle ve kişilikleriyle dalga geçmenin hiç kimsenin haddi olmadığını vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu ifadeler ve yaklaşım, halka rağmen halk için faşist, jakoben anlayışın yansımalarıdır. Bu asla kabul edilemez. Sonuçta bu ifadelere muhatap olan oradaki bütün kişiler, gerekli suç duyurusunda bulunmuşlar ve iş yargıya intikal etmiştir. Bizler de bu süreci yakından takip edeceğiz. Mağdur edilen çalışanların ve işten çıkarılanların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak gemisi olan TCG Anadolu'nun denize indirildiğini dile getiren Akbaşoğlu, AK Parti iktidarlarında savunmadaki yerliliğin yüzde 70'lere çıkarıldığını, şu an 700'ün üzerinde milli savunma sanayine ilişkin projeye destek verildiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İdlib ve bölgeyle ilgili çok net mesajlar verdiğini belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:"Sulh hepimizin lehinedir ve arzumuzdur. Çünkü bizim hedefimiz yurtta sulh cihanda sulhtur. Bununla beraber, yurtta sulhun ve cihanda sulhun gerçekleşmesi için bunun mütemmim cüzü olan bir başka terkibimiz de vardır: 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.' Dolayısıyla, bu anlayış çerçevesi içerisinde biz her daim gereğini yapmaya muktedir olduğumuzu da bütün dünyaya yüce Meclisten tekrar ifade etmek istedim."CHP'li Özgür Özel, Akbaşoğlu'nun açıklamaları üzerine yeniden söz alarak, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin talebiyle, teftiş kurulunu harekete geçirdiklerini söyledi.