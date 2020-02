TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının Avrupa Parlamentosunda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılmasının açıkça teröre destek anlamına geldiğini belirterek "Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyor, kınıyoruz." dedi.Genel Kurulda yerlerinden söz alarak konuşan tüm siyasi parti gruplarının başkanvekilleri, Van Bahçesaray'daki çığ düşmeleri ile Sabiha Gökçen Havalimanında uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, söz konusu olaylara ilişkin ihmal iddialarının araştırılması ve sorumluların belirlenmesini istedi.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP'nin kurucularından Osman Bölükbaşı'nı vefatının 18. seneidevriyesinde rahmet ve minnetle andı. Bülbül, AB Parlamentosu'ndaki bir etkinlikte, kırmızı listede yer alan PKK'lı teröristlerin yer aldığını anımsatan Bülbül, bunun gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı tarafından kınandığına işaret etti. Bülbül, "Avrupa Parlamentosunun özellikle bu şekilde yardım, yardakçılık, destekçilik mahiyetini taşıyacak bu faaliyetlerini Yüce Meclis çatısı altında bizler en şiddetli şekilde kınıyoruz." şeklinde konuştu.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin son 2 haftada ardı ardına talihsiz felaketlerle karşı karşıya kaldığını ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak bazı felaketler karşısında yeterince hazırlıklı olunmadığını ve insan hayatının ucuz olduğunun ortaya konduğunu öne sürdü.Bahçesaray'daki ikinci çığ düşmesiyle can kayıplarının yaşanmasının tedbirsizlik sonucu olduğu yönündeki iddiaları anımsatan Oluç, felaketlere yönelik alınması gereken tedbirlerin Meclis'te görüşülmesine yönelik taleplerini dile getirdiklerini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini görerek kanun teklifi görüşmelerinin yapılacağı Genel Kurul'a katılmama kararı aldıklarını söyledi."Arama kurtarma sırasında can kayıpları incelenmeli"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin arama kurtarma faaliyetleri sırasında can kayıpları verdiğini, kısa süre önce Bayburt ve Niğde'de, son olarak Van Bahçesaray ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda söz konusu ekiplerin yaşadıklarının buna örnek gösterilebileceğini söyledi. Özel, bu konunun Meclis'te araştırılması gerektiğine işaret etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistine yönelik açıklamalarda bulunduğunu belirten Özel, Sayıştay Raporu'nda söz konusu pistin yorgun olması nedeniyle bakım çalışmalarının Haziran 2017'ye kadar tamamlanması gerektiği, daha sonra işin son bitiş tarihinin Haziran 2019'a kadar uzatıldığını söyledi. Özel, "Sayıştay Meclis adına denetim yapıyor, bunu bize yolluyor. Dün büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Oradaki müdahale çok önemli. Haziran 2017'de ikinci pist bitecekken 1,5 yıl daha erteleme, kazadan bir gün önce Cahit Turhan diyor ki 'Pist çok yoruldu, her gece bakım yapıyoruz.' diyor. Dün de uzmanlardan, kötü hava koşullarında pistin çok kötü olduğunu dinledik. Bu konunun üzerine hep beraber gitmeliyiz." diye konuştu.Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ndeki konuşmasının İletişim Başkanlığınca basılan metninin bazı illerdeki ortaokullara dağıtıldığını belirterek "Demokrasilerde bir siyasi partinin lideri, hangi sıfatı taşırsa taşısın, konuşmasının okullara dağıtılması, 80-90 yıl önceki yanlış işler." ifadesini kullandı.Söz konusu konuşmada Tank Palet Fabrikası'na ilişkin açıklamaların da yer aldığını söyleyen Özel, "12 yaşındaki çocuğun çantasına Tank Palet polemiği girmez. Bunları milletimize şikayet ediyoruz." sözlerini sarf etti."Avrupa Parlamentosunda skandal etkinlik"AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, son günlerde yaşanan acı olayları anımsatarak "Ard arda gelen bu felaket, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yumruk olan, gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren aziz milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah bu dönemi de devlet-millet kaynaşmasıyla hep beraber atlatacaktır." diye konuştu.Olaylar sırasında yaşamını kaybedenlerin aileleri ve yaralıların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Akbaşoğlu, bu zor dönemlerden millet ve devlet olarak güçlenerek çıkılacağını vurguladı. Akbaşoğlu, konuşması sırasında, MHP'nin kurucularından Osman Bölükbaşı'nı da rahmet ve minnetle andı.Avrupa Parlamentosunda dün terör propagandasının yapıldığı "skandal" bir etkinlik düzenlendiğine işaret eden Akbaşoğlu, "AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının Avrupa Parlamentosunda böyle bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması, açıkça teröre destek vermektir. Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyor, kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.AK Parti'li Akbaşoğlu, AB'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla terörle mücadele konusunda Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiğine de dikkati çekti.Akbaşoğlu, Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metninin öğrencilere dağıtıldığı şeklindeki açıklamasına "80 yıl öncesinden bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanlarımız nasıl devletimizi ve milletimizi temsil ediyorlarsa, bugün de Cumhurbaşkanımız devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir. Bu noktadaki ayrımları dikkatli bir şekilde hepimizin gündeme getirmesi ve ona göre bu konuyu irdelemesi hususunu hatırlatmak isterim." sözleriyle yanıt verdi.CHP'li Özel de "Ne Atatürk ne de İnönü yaptığı siyasi konuşmaları okullara dağıtmıyordu. Alman Propaganda Bakanı, Hitlerin tüm konuşmalarını okullarda çantalara konularak çocuklar ve ailelere okutulmasını savunuyor ve yapıyordu. Benim '80 yıl öncenin kötü alışkanlıklarını tekrar etmeyin' dediğim budur." sözlerini sarf etti.AK Parti'li Akbaşoğlu da "İlk, kurucu Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapmış olduğu konuşmalar o günün şartları çerçevesinde nasıl bir nitelik içindeyse bugünün istiklal ve istikbal mücadelesinin kahramanı ve son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugünün bağlamında yapmış olduğu konuşmalar aynı mahiyetindedir. Dün neysek bugün de oyuz, yarın da böyle olacağız." şeklinde konuştu.