TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İdlib 'deki gelişmelere ilişkin, "Masada ve sahada varlığımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan uluslararası toplumla görüşmelere devam ederken diğer taraftan da sahada mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdürmek zorundayız. Bu, aziz milletimizin bizlerden beklentisidir." dedi.TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Son iki haftada 13 evladımızı İdlib'de şehit verdik. Türk askerinin İdlib'deki gözlem noktaları Rusya tarafından mutabakat altına alınmasına rağmen nasıl oluyor da rejim güçleri tarafından ateş altına alınabiliyor? İdlib'de Tahrir el Şam adlı örgütle rejim güçleri çatışırken, bizim askerimiz İdlib sınırına neden sürekli askeri sevkiyat gerçekleştiriyor? Tahrir El Şam ile rejim mücadelesinde Türk askerinin rolü ve amacı nedir? Olası İdlib operasyonunda hükümetin politikası nedir? Bu soruların cevaplarını bekliyoruz." diye konuştu.Hükümetin planını soran Türkkan, İdlib'den gelmekte olan sığınmacılar düşünüldüğünde hükümetin aldığı hiçbir tedbir gözükmediğini savundu."Suriye politikanız iflas etmiştir. Hükümet ısrarla yanlış yapmaya devam etmektedir. Tavsiyemiz artık bunun farkına varın" diyen Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu konudaki sözlerine kulak verilmesini önerdi."Kıbrıs Türklerine ve Türk askerine hakarettir"KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian gazetesine verdiği demece ilişkin Türkkan, "Bu sözleri esefle ve şiddetle kınıyoruz. Büyük bir fedakarlık sonucu şehit kanlarıyla kurulan bir devletin bugün başında oturan bir kişinin bu sözleri, her şeyden evvel canlarını veren ve toprakları vatan yapan Kıbrıs Türklerine ve Türk askerine hakarettir." diye konuştu.Akıncı'nın, Hatay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e ilişkin sözlerine işaret eden Türkkan, "Merhum Rauf Denktaş'ın koltuğunda oturan bu kişi Kıbrıs halkının idealleri ve ülküleriyle örtüşmemektedir. Sayın Akıncı'ya rağmen Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır." ifadesini kullandı.Tarım ve Orman Bakanlığında atama bekleyen vatandaşların Akşener'i ziyaret ettiklerini belirten Türkkan, "3 bin 500 kişi işini yapmak istiyor. Hükümete ve Tarım ve Orman Bakanı'na çağrımız, arkadaşlarımızın seslerini duyması ve bu atamaların bir an önce yapılmasıdır." dedi."İdlib'de diplomasi hezimete uğramış ve verilen sözler yerine getirilmemiş"MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, yararlılara acil şifa dileyerek, "Esad rejiminin kalleş saldırıları, İdlib'i kazan sahasına çevirmeye çalışan emperyal odakların kural tanımaz kararları, önemli bir gerçeği göstermektedir. Türkiye egemenlik haklarından doğan münhasır haklarının savunucusu konumunda sahnelenen emperyal oyunun karşısında dimdik durmaktadır. Türkiye, İdlib'de kazan kazan hesapları yapan ucuz hesapların bekçisi, güç istenciyle gözü dönmüş hegemon politikaların savunucusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.Akçay şunları kaydetti:"Türkiye'nin de mensup olduğu NATO, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler İdlib'te sahnelenen bu kurgusu zayıf oyunu perde arkasından izlemeyi acilen bırakmalı, Türkiye'nin meşru davasının arkasında durmalıdır. Bıçak kemiğe dayanmış, sabrımız kalmamıştır. Türkiye'nin ne Esad gibi piyonlara ne de bölgede vekalet savaşı yürüten diğer odaklara meydan vermeye niyeti yoktur. İdlib'de diplomasi hezimete uğramış, verilen sözler yerine getirilmemiş ve Türkiye'nin Suriye iç savaşının ortaya çıktığı 2011 yılından bu yana gözettiği barışçıl politikalar suistimal edilmiştir. İdlib ile 130 kilometre sınır ortaklığımız bölgede kurgulanan emperyal oyun ve İdlib'de gerçekleşen her hadisenin ülkemizi doğrudan ilgilendirmesi, orada bulunmamızın meşru dayanağı olma bakımından yeter."Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ düşmesi olayına ilişkin Akçay, yaşanan afetlerde koordinasyon ve kriz yönetimi için mevcut koşulların iyileştirilmesinin elzem olduğunu söyledi.MHP tarafından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılmak, incelemelerde bulunmak ve yöre halkına destek amacıyla bir heyet gönderildiğini bildiren Akçay, "Vatandaşlarımızın üzerine düşen her çığ yüreklerimizi kor gibi yakmıştır." dedi."Hatay Valiliğinin açıklaması insani değerlerden uzak"HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına işaret ederek her dört gençten birinin işsiz olduğunu, iktidarın gençlere umutsuzluk vaat ettiğini söyledi.Hatay Valiliği önünde kendisini yakan vatandaşı hatırlatan Oluç, Valiliğin olaya ilişkin açıklamasının insani değerlerden uzak olduğunu savundu.Oluç, terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında ifade veren gizli tanığın cezaevinden çıkarıldığını ileri sürdü.Mızraklı'nın ilk duruşmasında savcıdan mütalaa istendiğini belirten Oluç, "Neden ilk duruşmada istendi? Selçuk Mızraklı hakkında bir hüküm uydurulması gerekiyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı, mahkeme heyetine 'Selçuk Mızraklı hakkında hüküm uydurun.' diye talimat verdi." diye konuştu."TBMM bir taziye çadırı değildir"CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "TBMM'nin bir taziye çadırı olmadığını" defalarca söylediğini anlatarak, "Elbette taziye vereceğiz, şehitlerimizin acısıyla kederleneceğiz. Bu hem insani hem siyasi hem sosyal görevdir." dedi.İdlib'de şehit olan askerlere rahmet dileyen Altay, "Bizim yasama meclisi olarak bu şehitlere, bunların ailelerine şu anda İdlib dahil 780 bin 500 kilometrekarelik coğrafyamızda ve coğrafyamız dışında gerek ülkemize yönelik terör tehdidinden kaynaklı olarak gerek değişik stratejik gerekçelere dayalı olarak askerlerimiz karda yağmur siperlerinde vatan görevi yapıyorlar." ifadesini kullandı.İdlib özelinde geçmişte yaptığı konuşmalara dikkati çeken Altay, "İdlib'de hem sınır güvenliğimize hem 12 gözetleme kulesindeki askerlerimizin can güvenliğine dikkat çekmişim. 'Gözetleme kulesindeki askerlerimizin hayati tehlike riski olduğunu düşünüyorum.' demişim. Zira hava desteği noktasında onlara yapabileceğimiz bir şey yok demişim. Şehidimizi helikopterle alamadık. Burada oturup taziye dilemekle olmuyor bu işler. Orada 12 kulemiz var. Astana süreçleri ve 2018 Soçi mutabakatına rağmen şehidimizi helikopterle alamayıp kara yoluyla zor koşullarda Türkiye'ye getirmişsek, burada bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntıyı TBMM görmezden gelmemelidir." dedi.Taziye dilemenin en kolay şey olduğunu savunan Altay, şöyle devam etti:"Yürütme organının İdlib'deki kimi stratejik hatalarından dolayı şehitlere rahmet dileyerek bu işten sıyrılamayız. Bu vatan, bu bayrak, bu millet için 82 milyonun 82 milyonunun da şehit olmasına benim rızam da vardır gönlüm de vardır. Ama ciddi bir tehlikeye karşı doğru bir stratejiyle topyekun savaşalım şehit olalım. Ama Meclisin bütün uyarılarına rağmen biraz caka satmak, biraz efelenmekle 'Bu işleri hallederim.' diyerek imza attığımız Soçi mutabakatının ne olduğunu bilmeyerek orada askerlerimiz şehit oluyorsa ben buna razı değilim."CHP'nin "İdlib'de yaşanan sürecin değerlendirilmesi, askerlerin can güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınması için TBMM Genel Kurulunda genel görüşme açılması" önerisini hatırlatan Altay, "Şehitlerimize son bir görev olarak genel görüşme önerisinin kabul edileceğine inanmak istiyorum. TBMM şehitleri normal göremez. Bu çocuklarımız ölmeyebilirdi." ifadesini kullandı."Masada ve sahada varlığımızı sürdürüyoruz"AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaklaşık 120 yıl evvel ihanet odakları tarafından ekilen fitne tohumlarının hala Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı tehdit ettiğini belirterek, "Ülkemizin ulusal güvenliğini, sınır güvenliğini, milletimize kasteden terör örgütlerinin tasfiyesini, oluşturulmak istenen terör devletini ortadan kaldırmak üzere, insani dramı sonlandırmak, 3 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmesi için sınır ötesi operasyonlar sürdürüyoruz." dedi.Bu operasyonlarla Suriye'de Fırat'ın doğusu ve batısında 30 kilometre derinliğe kadar inmek suretiyle 4 bin 129 kilometrekarelik alanda barışın ve huzurun egemen kılındığının altını çizen Özkan, "Terör koridorunu bertaraf ettik. Oluşturulmak istenen terör devletini ortadan kaldırdık." diye konuştu.İdlib'de Mehmetçiğin kahraman mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Özkan, "Masada ve sahada varlığımızı sürdürüyoruz. Bir taraftan uluslararası toplumla görüşmelere devam ederken diğer taraftan da sahada mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdürmek zorundayız. Bu, aziz milletimizin bizlerden beklentisidir." dedi.Bu mücadeleye devam ederken tarihte olduğu şekilde adımlar atmak zorunda olduklarını ifade eden Özkan, "Gazi Meclisimiz, kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde ne yapmışsa 15 Temmuz'da onu yapmıştır. Bugün de aynı kararları almak ve aynı istikamette yürümek zorundayız." ifadesini kullandı.Engin Altay'ın konuşmasına değinen Özkan, "Burası elbette bir taziye yeri değildir. Burası, Mehmetçiğimizin cephede yaptığı mücadeleyle kader birlikteliği içerisinde adım atmayı ve yol almayı hedefliyor." değerlendirmesini yaptı.Özkan, İdlib'de hayatını kaybeden Mehmetçiklere rahmet dileyerek, "Kararlılıkla mücadelemizi sürdürmek zorundayız." dedi.Grup Başkanvekilleri Türkkan, Akçay, Altay, Özkan konuşmaları sırasında, hayatını kaybeden eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için Allah'tan rahmet diledi.