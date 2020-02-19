TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti, "çiftçilerin sorunlarının tespitine yönelik" grup önergesinin görüşülmesine yönelik önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Türkiye'de tohum, ilaç, mazot ve gübre fiyatlarının yüzde 100 artmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını, tarımın büyük potansiyellerini kaybetmeye başladığını iddia etti.

Bazı ürünlerde yüzde 50'ye varan ithalatla tarımın kendisine yetebildiğini dile getiren Oral, çiftçinin sorunlarının çözümünün tarım sektörü açısından bir beka meselesi haline geldiğini savundu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türk çiftçisinin örgütlenmediğini, uluslararası tarım tekelleri ve yerli iş birlikçilerinin karşısında kırsal kesimin yoksulluğa ve yoksunluğa mahkum edildiğini öne sürdü.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, çiftçinin sorunlarının başında borçlarının geldiğini, tarım destekleri kapsamında çiftçiye ödenmesi gereken tutarların ödenmediğini söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti hükümetleri dönemlerinden önce yüzde 59 seviyesinde olan tarımsal kredi faiz oranlarının yüzde sıfır ile yüzde 9 aralığına düşürüldüğünü belirtti.

Dağlı, "Tarım kredi kooperatiflerince 2019 yılında yaklaşık 400 bin üreticiye 8,5 milyar lira kredi kullandırılmıştır. Kullandırılan kredilerin yüzde 75'i üreticilere ayni olarak kullandırılmakta, üreticilerimizin tohum, gübre, zirai ilaç, motorin ve benzeri girdileri doğrudan tarım kredi kooperatifleri tarafından kredilendirilmektedir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Tarım Kredi kooperatiflerinin çiftçiye yönelik kredi yapılandırmalarında daha düşük faiz oranı uygulamasını, kamu bankaları ile özel bankaların ise ödeme güçlüğü içerisine düşen çiftçilerin kredilerini yapılandırmasını istedi.

"Çocuk istismarı politiktir"

Genel Kurulda daha sonra HDP'nin "çocuk istismarı"na ilişkin grup önerisinin ele alınmasına yönelik önerisi görüşüldü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Türkiye'nin cinsel istismarda dünya sıralamasında 3'üncü olduğunu, hükümetin getireceği ikinci yargı paketiyle çocuk yaşta evlilikleri yasal hale getireceğini iddia etti.

Dağ, Türkiye'nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin gereğini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Meclis'i çocuk istismarı olaylarının önüne geçilmesi konusunda göreve çağırdı.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekil Arslan Kabukcuoğlu, eğitim ve kişisel hakların gelişmediği toplumlarda istismar olaylarının açığa çıkmadığını, bu şekilde mağdurlara da yeterince destek verilemediğini anlattı.

UNICEF'in cinsel istismarın önlenmesi için eğitim, sosyal refah, adalet ve sağlık sistemlerinin çocuklarla iş birliği içerisinde geliştirilmesini önerdiğini aktaran Kabukcuoğlu, Anayasa ve Türk Ceza Kanunu'nda çocuğun cinsel istismarına yönelik cezalar bulunmasına rağmen bu tür suçların artmasının, bunların yeterince caydırıcı olmadığını gösterdiğini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, çocukların "iyi" ve "kötü" dokunma arasındaki farkı anlayabilmesi için eğitilmelerinin, aynı zamanda istismarın önlenmesi açısından da önem taşıdığına dikkati çekti.

Bazı siyasilerin söylemleri, medyada kullanılan dil ve laiklikten geri adım atılmasının istismarı artırdığını dile getiren Antmen, "bazı mahkemelerde görülen çocuk istismarı davalarında, kız çocuklarının tecavüze uğradıkları için neredeyse suçlu çıkarıldıklarını" belirtti.

"Dava dosyalarını okumayı yüreğiniz kaldırmaz." diyen Alpay Antmen, "Çocuk istismarı politiktir, önlemenin yolu da politikadan geçer." dedi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, çocukların korunmasının başta anne babalar olmak üzere devletin asli görevi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, çocukların korunması ve istismarının önlenmesine yönelik çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğinin altını çizen Tunç, sadece cezaların artırılmasının bu suçun engellenmesini sağlayamadığını belirtti.

Çocuk istismarının önlenmesine yönelik çalışma yapmak üzere 2016 yılında kurulan ve başkanlığını kendisinin yaptığı Meclis araştırma komisyonunun raporunda bulunun 88 acil önerinin çoğunun geçen zaman zarfında hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz Tunç, diğer önerilere ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Partisinin, çocuk istismarının her türüne karşı olduğunu vurgulayan Tunç, "Ancak dağa kaçırılan kız çocuklarının istismarına da karşı olduğumuzu buradan açıkça söylememiz gerekiyor." diye konuştu.

Çocuk istismarı davalarına ilişkin istatistiklerde görülen artışın UYAP Sistemi'ne geçilmesinden kaynaklandığını, gerçek bir artış olmadığını da kaydeden Yılmaz Tunç, istismarların azaltılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

"Seçimde, Türk çiftçisi yakanıza madalyayı takacak"

CHP Grubu da "çiftçilerin kredi sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin öncelikli olarak görüşülmesine yönelik önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ülkede ekilen alanların azaldığını, ithalatın arttığını öne sürdü.

İktidarın Türk çiftçisine değil ABD, Rusya ve Polonya çiftçilerine hizmet ettiğini iddia eden Akın, "Önümüzdeki ilk seçimde Türk çiftçisi sizin yakanıza madalyayı takacak. Yolcudur abbas, bağlasan durmaz." sözlerini sarf etti.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, hükümetin, çiftçinin üzerindeki yükü hafifletmek ve üretimde kalabilmelerini sağlamak için önemli adımlar attığını, bu kapsamda çiftçinin kredi borçlarının düşük faiz oranlarıyla yeniden yapılandırıldığını anlattı.

Kılıç, iktidar olarak Avrupa ve dünya ortalamalarının üstünde destek vererek çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti.

Genel Kurul'da, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra yerinden söz isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclise bağlı Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığına devredilmesi nedeniyle TBMM kadrosunda bulunan 300 personelin çalışmadan maaş almaya başladığını, Cumhurbaşkanlığının bu kişilerin yerine personel alımı yaptığını öne sürdü.

Kaynak: AA