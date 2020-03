TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, "Koronavirüsle mücadele edilen bir dönemde Meclisi çalıştıracaksak, ülkenin her tarafından gelen seçmenlerle birebir temas kuran ve uçakla yolculuk yapan milletvekilleri periyodik teste tabi tutulmalı." dedi.TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.İlk olarak İYİ Parti'nin, "koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç duyulan gıda ve sağlık ürünlerinin, toplumun her kesimi tarafından ulaşılabilir hale getirilmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Andican, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinin koronavirüs testinden geçirildiğine ilişkin haberleri hatırlattı.Salgının, Türkiye'de gelecek iki haftada pik yapacağını savunan Andican, "Böyle bir dönemde Meclisi çalıştıracaksak ülkenin her tarafından gelen seçmenlerle birebir temas kuran, uçakla yolculuk yapan milletvekillerinin de böylesi periyodik bir teste tabi tutulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.Andican, Meclis Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek milletvekillerine koronavirüsle ilgili test uygulamasını hemen başlatması gerektiğini belirtti.AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, devletin, koronavirüsün Türkiye'ye sirayetinin en aza indirilmesi için gece gündüz çalıştığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere hükümetin her türlü tedbiri aldığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini dile getiren Etyemez, koronavirüsle mücadele kapsamında 20 ülkeye uçuş yasağı getirildiğini, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralı kapsamında yurtlarda karantinaya alındığını anımsattı.Etyemez, İstanbul, Erzurum, İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Antalya, Bolu, Kütahya, Çorum, Kayseri ve Sivas'taki test merkezlerinin, koronavirüs tanısı konusunda milletin hizmetine sunulduğuna dikkati çekti.Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi."Hasta mahkumlar tahliye edilmeli"Daha sonra HDP'nin, "koronavirüs salgınının cezaevlerinde yaratacağı sorunlar" ile ilgili grup önerisi ele alındı.HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, hijyen ve sağlık sorunları bulunan cezaevlerinin, salgın hastalıklar bakımından da son derece tehlikeli olduğunu savundu.Koç, 300 bine yakın mahkumun hayatının tehlikede olduğunu ileri sürerek, "Tutuklu hasta mahpuslar ile 65 yaş üstü mahpuslar, hamile ya da çocuklarıyla birlikte kalan anneler, siyasi tutsaklar ve gazetecilerin, duruşma günü ya da tutukluluk değerlendirme günleri beklenmeksizin derhal tahliye edilmesi, hükümlü olanların infazının durdurulması ve tahliyeleri elzemdir." diye konuştu.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise cezaevlerinde birçok sorun yaşandığını, insanların nöbetleşe yattığını öne sürdü.Ağbaba, "Öyle hijyen sorunları var ki akıl almaz. Sıkça kullandığımız kolonya, temizlikte kullanılan alkol yasak. Cezaevlerine kolonya sokamıyorsunuz. Bu insanlar nasıl hijyen içinde kalacaklar? 50 kişinin yattığı yerde iki tuvalet var. Sıcak su sınırlı. Hasta mahpuslar bir an önce tahliye edilmeli." dedi.AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, koronavirüsle mücadelede ceza infaz kurumlarında alınan ciddi tedbirler olduğunu belirtti.Vaka sayısının artması üzerine, ceza ve infaz kurumlarında bulaşıcılığın önlenmesi için tüm cumhuriyet başsavcılıklarına talimat verildiğini söyleyen Türkoğlu, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları da göz önüne alınarak ceza ve infaz kurumlarında hijyen ve dezenfeksiyonun yanı sıra kurumlara giriş yapan tüm personel, ziyaretçi ile tutukluların koronavirüs açısından hastalık bulgularının olmadığına dair gerekli kontroller yapılmaktadır." dedi.Türkoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki taşıt, araç gereç ile ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunun sağlanması, kapalı ortamların sık sık havalandırılması için talimat verildiğini ve takibinin yapıldığını ifade etti.Oylama sonrası HDP grup önerisi kabul edilmedi."Amacımız topyekün mücadele"Daha sonra CHP'nin, "Türkiye'deki salgın hastalıklar riskinin ve nedenlerinin tespit edilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı.CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, ileri derece solunum sıkıntısına neden olan yeni tip koronavirüsün hızla yayıldığını, dünya genelinde 8 bin 258 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Salgının ortaya çıktığı Çin'de yeni vaka sayısının giderek azaldığını, Avrupa'da görülen hasta sayısının ise Çin'i katbekat aştığını belirten Şeker, "Dünyada koronavirüsle mücadeleyle ilgili tecrübeler var. Bizim de bu tecrübelerden yararlanmamız gerekiyor ki hastalığın hızla artmasını önleyelim. Amacımız, bu belanın ne kadar ciddi bir sorun olduğunu ortaya koyup, bununla topyekün mücadele edilmesi, bu işin siyasete alet edilmemesi." değerlendirmesinde bulundu.İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, dünyada "yüzyılın kabusu"nun yaşandığını söyledi.Koronavirüsle mücadelede bilinenler üzerinden hareket edilerek önlem alınması gerektiğini vurgulayan Cesur, "Koronavirüsle mücadelede 'Önlemler yeterliydi, değildi.' tartışması çok gereksiz. 'En az kayıp Türkiye'de.' gibi söylemlerle siyasi rant için harcanacak vakit kesinlikle yok. Kulaklarımızı hiç olmadığı kadar açıp, hep beraber çözüm üretmek zorundayız." diye konuştu.HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, koronavirüsle mücadelede muhalefetin önerilerinin de dikkate alınmasını gerektiği belirtti.AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, koronavirüsle mücadelede dünyadaki hataların Türkiye'de yapılmaması için vatandaşlarla el birliğiyle çalışıldığını anlattı.Salgının yayılmasının en aza indirilmesi için herkese büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Polat, "İlk olarak yapmamız gereken, panik yapmadan, yetkili kurumlara ve onların yetkilendirdiği, alanında uzman kişilerin görüş ve tavsiyelerine uymamız gerekiyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeliyiz. Milletimizin iş birliği sayesinde inşallah en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.CHP grup önerisi kabul edilmedi.Bu arada Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.Kabul edilen grup önerisine göre, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, Genel Kurulun yarınki birleşiminde tamamlanacak.Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Türkiye ile Karadağ Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ise gündemin ön sıralarına alındı.Genel Kurulda, grup önerilerinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

