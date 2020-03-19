TBMM Genel Kurulu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kısmi de olsa bir sokağa çıkma yasağı beklentisi var. Özellikle salgının yayılmaması konusunda bunu önemli gören bir kitlemiz var." dedi.TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti grubu bulunmayan milletvekilleri de yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında görüşlerini dile getirdi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüsle mücadelede milletin büyük bir duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Milletimizin duyarlılık göstermesi yüzde 99,9'da kalırsa başarısız olur. Burada yüzde 100 başarıyı millette ve devlette ortaklaşa sağlamamız gerekiyor. Bunun için de Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızın tavsiyelerine öncelikle uyma mükellefiyetimiz, mesuliyetimiz ve sorumluluğumuz var. Bu bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur." diye konuştu.Halktan aldığı birtakım izlenimlerin de bulunduğunu dile getiren Destici, "Onlardan bir tanesi, kısmi de olsa bir sokağa çıkma yasağı beklentisi var. Özellikle salgının yayılmaması konusunda bunu önemli gören bir kitlemiz var. İkincisi; evde kalacağız ama kamuda çalışanlar var, özel sektörde çalışanlar var. Bunlar için en azından mesailerin yeniden düzenlenmesi, çalışma saatlerinin yeniden düzenlemesi ve mümkünse dönüşümlü çalışmalarına imkan verilmesini bu şekilde de aynı dairede 10 kişi oturuluyorsa 5 kişi oturularak mesafeyi de korumuş olacaklardır diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.Destici, marketlerin özellikle de insanların çok gittiği yerlerin daha dikkatli denetlenmesi ve keyfiliğe müsaade edilmemesi uyarısını da dile getirdi."Bana bir şey olmaz." anlayışına hiç kimsenin düşmemesi gerektiğini söyleyen Destici, "Sosyal medyada art niyetli, provokatif paylaşımlara asla prim verilmemelidir. Yine televizyon programlarında çok farklı görüşler duyuyoruz, özellikle her konunun uzmanı olan konuklar maalesef bu konunun da dehası gibi fikirler ileri sürüyorlar. Bence buraların da denetim altına alınması, milletin doğru bilgilendirilmesi ve doğru işlerin yapılması anlamında çok önemlidir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise koronavirüsün zengin, fakir, işçi, patron ayırmadığını ancak iktidarın ayırdığını savundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomiye destek paketinde emekçiler için gerçek bir tek önlem alındığına tanık olamadıklarını söyleyen Baş, "Salgın karşısında kimileri kendilerini çeşitli biçimlerde koruyorlar ama kimileri ise bu salgın karşısında çaresiz ve yapayalnız. Zenginler her türlü imkana bir biçimde ulaşabiliyorlar. Yoksul halkımız, emekçiler ise deyim yerindeyse virüsün önüne yem gibi atıldı." dedi.Herkesin evde kalın şeklinde mesajlar verdiğini aktaran Baş, "İyi de bu 'herkes' kim? Yani siz evde oturup internetten sipariş veriyorsunuz da bu ürünleri kim hazırlayıp getiriyor size? Marketlerde, kasalarda, reyonlarda, depolarda çalışan işçiler bu 'herkes'e dahil değil mi mesela? Salgın hijyenle aşılır. Peki, bizim çöplerimizi kim topluyor? Bunlar, bu 'herkes'te değil mi? Onlar da mı evde otursunlar? Bankaların gişelerinde, çağrı merkezlerinde kimler çalışıyor?" şeklinde konuştu.Baş, "Siz evden çıkmayı keyif mi sanıyorsunuz? Bu insanlar evden çıkmazsa aç kalacaklar farkında mısınız?" diye konuştu.Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kovid-19 salgınıyla ilgili tetkik sayılarının yeterli olup olmadığının herkesçe sorulduğunu dile getirdi.Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli kanallarla paylaşılan olumlu olumsuz haberlerin vatandaşı paniğe sevk ettiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:"En büyük endişe ise resmi kaynakların paylaştığı bilgilerin gerçekliğinin sorgulanmasıdır. Zira iktidarın, devletin en güvenilir kurumlarının istatistiki bilgileriyle dahi, iktidarın güvenliği için nasıl oynadığını, TÜİK'in malum hesaplamalarından biliyoruz. Şimdi sokağa çıksak, sorsak bu rakamlara kim ne kadar inanıyor, maalesef ne sizler ne bizler tatmin edici cevaplar alamayız. Bunun nedeni, milletin garip bir şekilde virüsten korkması değil, iktidarın açıklamalarına güvenememesidir."Uysal, "Dünyada yaşanan bu eşi görülmedik krizden en az zararla kurtulmak için hükümet ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm kesimlerin gerekli tedbirleri, zamanında, bugüne kadar aldığının ötesine geçirmesini beklemekteyiz. Vatandaşlardan ise sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmelerini, alınan tüm tedbirlere harfiyen uymalarını da beraberinde bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA