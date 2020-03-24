TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Dünyayı etkisi altına alan, hemen hemen tüm coğrafyaya yayılan koronavirüsle mücadelede büyük emek ve çaba ortaya koyan sağlık çalışanlarımızı selamlıyor ve tebrik ediyorum." dedi.TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu ve hükümetin ihmalinin, bu üzücü haberin alınmasına neden olduğunu savundu.Türkkan, tedbirlerin daha da arttırılması gerektiğini belirterek, "Daha radikal tedbirler alınmalı, sokağa çıkmaya sınırlama getirilmeli diye ısrarla söylemeye devam ediyorum." dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şeffaflığını ve çabasını değerli bulduklarını belirten Türkkan, "Hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etmezse, daha fazla gecikirse vakaların ardı arkası kesilmeden artacak." diye konuştu.Türkkan, Türkiye'de durum daha kötüye giderken, hükümetin neyi beklediğini merak ettiğini söyledi.Sağlık çalışanlarını tebrik eden Türkkan, KHK ile uzaklaştırılan, göreve dönmeyi bekleyen doktorların geri çağrılması gerektiğini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 32 bin sağlık personeli ataması yapılacağını açıkladığını belirten Türkkan, Koca'nın halkı bilgilendirirken vaka, kayıp sayısıyla birlikte iyileşen varsa iyileşenlerin sayısını, yeterli miktarda solunum cihazı bulunup bulunmadığını, üretim veya ithalatın hangi aşamada olduğunu daha net ifade etmesini istedi. Türkkan, aksi halde yaratılan güven ortamının çok çabuk kaybolabileceğini ileri sürdü.Türkkan, ekonomik tedbirler konusunda da adımlar atılması, bilim kurulunun tavsiyeleri dinlenerek, daha kapsamlı değerlendirmelerle önlemlerin alınması gerektiğini söyledi."Bu salgını yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel birikime sahip"MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da bu dönemin ekonomik, sosyal, siyasal ve bireysel dönüşümler meydana getireceğini belirterek, beşeriyetin, yol haritasını belirleyeceğini kaydetti."Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir." diyen Akçay, virüs kuşatmasını birlik, beraberlik ve sorumluluk şuuruyla göğüslemek, doğabilecek hasarları kademe kademe azaltmak gerektiğini belirtti.Pensilvanya kırıntıları ve yabancı medya organlarının her fırsatta Türkiye'nin itibarını zedeleme gayretine girdiğini vurgulayan Akçay, karalama kampanyalarının nafile olduğuna işaret etti.Akçay, devletin ve milletin bu salgını yenecek dirayete, deneyime ve bilimsel birikime sahip olduğunu vurgulayarak, vatandaşların da sorumlulukları gereği kurallara uymasını istedi.HDP'li beledeyilere kayyum atanmasıHDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise koronavirüsle mücadele edilirken, birden 8 belediyelerine kayyum atandığını ifade etti. Bu belediyelerin koronavirüsle mücadele için çalışmalar yaptığını anlatan Oluç, "65 belediyemizden 26 belediyemizi bırakmıştı bu iktidar. Şimdi 8 belediyeye daha kayyum atadı, 18 belediye kaldı." dedi.Oluç, bunun hukuksuz, insani olmayan, halka düşman bir tutum olduğunu, Kürt halkına düşmanlık yapıldığını öne sürdü.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, insanların bu dönemde evde kalmasının hayati önem taşıdığını söyledi."Halkımıza evde kalması çağrısı yapıyorsak evde kalabilmelerinin ekonomik ve sosyal koşullarını da sağlamak zorundayız." diyen Özkoç, vatandaşlarda işsizlik kaygısı oluştuğunu belirtti.Özkoç, sosyal devletin vatandaşa sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çeşitli önerilerde bulunduğunu anımsattı.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Dünyayı etkisi altına alan, hemen hemen tüm coğrafyaya yayılan koronavirüsle mücadelede büyük emek ve çaba ortaya koyan sağlık çalışanlarımızı selamlıyor ve tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Muş, bir süre önce kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na da grubu adına taziyelerini iletti.Muş, partilerinin Kürt düşmanlığıyla itham edilemeyeceğini, bunu kabul etmediklerini kaydederek, "Bizim vatandaşlarımızın hiçbirine karşı düşmanlık beslememiz söz konusu olamaz." diye konuştu.HDP'nin kayyum atanan belediyelerle ilgili grup önerisiDaha sonra HDP'nin, kayyum atanan belediyelerle ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı.HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, 31 Mart'tan bugüne 40 belediyeye kayyum atandığını söyleyerek, hükümetin bu uygulamadan vazgeçmesini istedi.CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "kayyum siyaseti"nin son dönemde iktidar tarafından olağan bir durum haline getirildiğini savundu.Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasının hukukla bir ilgisinin olmadığını iddia eden Tutdere, "İktidar sandıkta deviremediği belediyeleri, iktidar gücünü kullanarak kayyumlar siyasetiyle devirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle demokrasiye en büyük zararı veriyor. Demokratik bir devletin gerekleri ile kayyum siyaseti bağdaşmamaktadır." dedi."Seçilmiş olmak, terör örgütü şubesi gibi çalışmayı meşrulaştıramaz"AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini anımsatarak, belediyelerin, teröre kaynak aktaran kurumlar haline gelmesine göz yumulmaması gerektiğini vurguladı.Terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başaramayan belediye başkanlarının görevlerine devam etmemesi gerektiğini dile getiren Fırat, "Vatandaşlarımız, devletin imkanlarını kullanarak, devletin kaynaklarını başka noktalara götürmek için belediye başkanlarını seçmiyor. Seçilmiş olmak, terör örgütü şubesi gibi çalışmayı ve aziz vatanımıza ihaneti asla meşrulaştıramaz." diye konuştu.Hiç kimsenin sandıktan çıkan iradeyi teröre peşkeş çekemeyeceğini ifade eden Fırat, "Hukuku çiğneyeceksiniz, kanunları çiğneyeceksiniz ondan sonra da demokrasiden, millet iradesinden bahsedeceksiniz... Kusura bakmayın, hiçbir devlet bunu kabul etmez. Belediyeleri terör örgütünün lojistik üssüne çeviren belediye başkanlarının görevden alınması kimseyi üzmemelidir. Kürtlerle hiçbir sorun yoktur, sorun tamamen bir terör sorunudur. Ben de bir Kürt olarak bunun bir Kürt sorunu olmadığına inanıyorum." dedi.Konuşmaların ardından HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.Genel Kurulda daha sonra Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA