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TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

31.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:20
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.
Kabul edilen öneriyle bazı uluslararası anlaşmaları onaylayan kanun teklifleri gündemin ön sıralarına çekildi. Genel Kurulda, HDP'nin "koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde alınan önlemlere" ve CHP'nin "hekimlerin yaşadığı sorunlara" ilişkin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine dair grup önerileri kabul edilmedi.
Grup önerilerinin görüşmelerinin ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine, gündemdeki Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin ertelendiğini söyledi.
Daha sonra Genel Kurulda, bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika
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