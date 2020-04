TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Sağlık çalışanlarımızla alakalı kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza veriyoruz. Destek veren, verir." dedi.TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri söz aldı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, koronavirüs vakalarında ciddi bir artış görüldüğünü, bu işin şakası olmadığını bir ay önce de söylediklerini belirterek, "O gün bizi dinleyip, gerekli ve kesin tedbirleri erkenden alsaydınız bugün bunca can kaybetmeyecektik. Sokağa çıkma konusunda aldığınız taksit taksit tedbirler de yeterli değil. Tedbirler daha da arttırılmalı, tam karantina ilan edilmelidir." dedi.Hükümetin, tam karantina ilan etmekte gecikmesi halinde vakaların artacağını ileri süren Türkkan, Beylikdüzü'neki TÜYAP ve Kurtköy'deki CNR fuar alanlarının sahra hastanesi olarak kullanılabileceğini, bu yerlerin alt yapılarının da hazır olduğunu, birkaç günde devreye alınabileceğini söyledi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, PKK tarafından şehit edilen işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarınada başsağlığı diledi.Köşeye sıkışan terör örgütünün, sivil ve savunmasız insanlara da kastettiğinin bir kez daha görüldüğünü belirten Akçay, "PKK'yı terör örgütü değil de sanki 'kanarya sevenler derneği' gibi sempatik göstermeye çalışanların, bu hain saldırıya ne diyeceklerini merak bile etmiyoruz." dedi.Salgının sürdüğü bugünlerde sağlık çalışanlarının yanı sıra güvenlik güçlerinin de görevlerinin başında olduğunu dile getiren Akçay, emniyet mensuplarının çalışma koşullarının, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarının ertelenemez bir mesele olduğunu vurguladı.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Kulp'ta beş vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı kınadıklarını ve halkın yaşam hakkına yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.3 bin 600 ek gösterge talepleriCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Polis Haftası'nın 6-12 Nisan'da kutlandığını anımsatarak, "Şehit olduklarında ardından hep beraber göz yaşı döktüğümüz, her olayda ilk aklımıza gelen, ilk sarıldığımız... Seçim olur eve gitmezler, gezi olur kask üstünde yatarlar, darbe olur mesai saatleri iki katına çıkar, maç, bayram, miting olur eve gitmezler, lider gelir, bakan gelir eve gitmezler. En çok çalışan ve siyaset kurumu tarafından en çok kandırılan meslek grubu polisler." dedi.Seçim öncesi 3 bin 600 ek gösterge sözü verildiğini ancak yerine getirilmediğini ifade eden Özel, "Ancak polis başta olmak üzere öğretmen, hemşire, infaz koruma memurlarının, kapsam dışı kalan Silahlı Kuvvetler personelinin bu eksiğini hızla yerine getirelim. Aynen, hekime karşı şiddet meselesinde olduğu gibi bu konuda tam bir dayanışma ve tam bir iş birliği teklif ediyoruz." diye konuştu.Özel, pandemiyle mücadelede yerel yönetimlerin dışlanamayacağını belirterek, gıda, ilaç, maske, dezenfektan üreten sektörler dışındakilerin kapatılarak hastalığın yenilebileceğini iddia etti.Sağlıkta şiddetle ilgili kanun teklifiAK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Diyarbakır'da terör örgütünün saldırısında şehit olan vatandaşlara rahmet diledi.Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, baştan beri son derece şeffaf bir süreç yürüttüğünü anlatan Zengin, bu durumun öncesinde İstanbul'a her gün 1 milyon 650 bin kişi geldiğini, ilde de nüfusun yoğun olduğunu kaydetti. Zengin, Koca'nın da "Koronavirüsün merkezi İstanbul olacak" dediğini de belirterek, bunun nedeninin nüfus ve İstanbul'a girişlerle ilgili olduğunu dile getirdi.Önlemlerin de çok hızlı alındığını belirten Zengin, "Türkiye, sıtma tedavisinde kullanılan, halk arasındaki adıyla kinin temin ederek, hem bununla alakalı dünyadan yaklaşık 500 bin kutu ilaç toplayarak hem de Macaristan'dan ham maddesini satın alarak, hastalara başlangıç safhasında bunu vererek ölümlerin sayısını düşürmek konusunda büyük bir gayret sarf etti ve neticesini aldı." diye konuştu.Zengin, devletin bir hizmet olarak ücretsiz maske verdiğini, yapılan şeylerin değersizleştirilerek siyasi rant elde edilemeyeceğini kaydetti.Sağlık çalışanlarıyla ilgili çalışma yapmak istediklerinde buna "hayır, olmaz" dendiğini anlatan Zengin, "Sağlık çalışanlarımızla alakalı kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza veriyoruz. Destek veren, verir. Biz zaten bugüne kadar olduğu gibi siz destek verseniz de vermeseniz de yapmamız gerekenleri bu ülke için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.Bütün gayretlerin vatandaşların hayat kalitesinin, bir adım daha ileri gitmesi için olduğunu belirten Zengin, CHP Grup Başkanvekili Özel'in kullandığı "kandırmak" kelimesini de reddettiğini ifade etti."Kişilerin, kişilere karşı işlediği suçlar "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, infaz düzenlemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.Destici, BBP olarak ilkesel anlamda kişilerin, kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili devletin ya da Meclisin af ya da ceza indirimi yapmasını doğru bulmadıklarını söyledi.Cezaevlerinde yoğunluğun azaltılması için bu düzenleme şartsa, suç gruplarının daha titiz seçilmesi gerektiğini dile getiren Destici, devletin kendisine karşı işlenen suçlarda bir tercih yapabileceğini ve özellikle teröre veya şiddete bulaşmamış, terör propagandası yapmamış, fikir ve düşünce suçlarının öncelikli kapsama alınmış olması gerektiğini vurguladı.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik düzenlemelerin de TBMM'nin gündeminde olduğunu ifade ederek, "Bugün itibarıyla Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifimizi de AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM'ye vermiş bulunmaktayız. Bütün parti grupları olarak bir anlaşma ve uzlaşmayı temin etmemiz halinde infaz düzenlemesine eklemenin en seri ve kısa yol olacağını düşünüyorum." diye konuştu.Meclis Başkanvekili Levent Gök, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'ye, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yerinden söz verdi.Bekle, siyasi parti gruplarına teşekkür ederek, Roman mahallelerinde yaşanan sorunların farkında olduklarını ve bu süreçte dinamik bir şekilde hareket ettiklerini söyledi.Akran evliliği konusunda da kendisine gelen telefonlar olduğunu kaydeden Bekle, bir vatandaşın kendisine "Çocuklarımızın babasız geçirdiği en güzel zamanları bize kim verecek?" diye sorduğunu aktardı. Bekle, akran evliliği konusunda da Meclisin ortak aklını bir kere daha hayata geçirmesini istediklerini belirtti.

