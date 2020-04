TBMM Genel Kurulu

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Belediyesinin yapmış olduğu yardım kampanyasına ilişkin, "Burdur Belediyesi hem Tarım Kredi Kooperatifinin ismini hem de hesap numarasını kullanarak bağış kampanyası başlatmış. Tarım Kredi bunu farkedince bu kampanyanın uygun olmadığı ifade edilmiş. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı genelgesine de aykırı hareket edilmiş. Bağış kampanyası durdurulmuş. Bir soruşturma söz konusu değil. Yapılan yardımların şahıslara iadesi gerçekleşecek." dedi.TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.İlk olarak İYİ Partinin "Turizm sektöründe koronavirüs nedeniyle yaşanabilecek krizin önüne geçilmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, koronavirüs salgını nedeniyle her alanda meydana gelen sorunların sektörün içinde bulunan insanlarla, meslek kuruluşlarıyla konuşularak, çözüm yollarının bulunmasını ve yürütmeye sunulmasını önererek, "Bu salgın nedeniyle ülkemizde turizm sektörü çökmek üzeredir." dedi.Sezonluk işçi çalıştıran işverenlerin vergi ve sosyal güvenlik primi ödemelerinin ertelenmesini tavsiye eden Erel, "Hükumetten vatandaşın, esnafın beklentisi karşılıklı olarak hem vatandaşların birbirine hem de vatandaşın devlete olan borçlarının bu bela def edilinceye kadar ertelenmesidir. Yoksa kara listeye girecekler." diye konuştu.Erel, rezervasyon artırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, turizmde özel sektörün 200 milyar dolar yatırımı olduğunu ve turizm sektöründe çalışan bir buçuk milyon insanın işsiz kalacağını ifade etti.İşletmelere uzun vadeli kredi sağlanmasını tavsiye eden Yıldız, yaz aylarında nüfusu artan ilçe belediyelerine ek bütçe verilmesini önerdi.Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmde nasıl bir önlem alınacağını açıklaması gerektiğini belirten Yıldız, "Geçen sene çalışan işçilere yani turizmde çalışan 1,5 milyon insana o fondan dokuz ay boyunca ücret ödemek zorundasınız. Aksi takdirde 2021'de o personeli de bulamazsınız, zaten yeterince yetişmiş turizm elemanı olmadığı için o elemanları bari kaçırmayalım. Buradaki bütün turizm bölgelerindeki esnafa sonuna kadar kredi açmak zorunluluğunuz var. Aksi takdirde önümüzdeki 2021'de de Türkiye turizmini toparlayamaz, buradan özellikle uyarıyorum." değerlendirmesinde bulundu."Türkiye, 2023 turizm hedefine yine sektörle dayanışma içerisinde devam edecek"AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin, "Türkiye'nin ve dünyanın en zor günlerden geçtiği bir dönemde, terör örgütünün kendisine yakışanı yaptığını ve terör örgütünün insanları katletmeye devam ettiğini görüyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından bunu kınıyoruz ve lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanlığının gerekli tedbirleri aldığını belirten Yayman, vergi ödemelerinin ve SGK primlerinin ertelenmesi kapsamında altı ay ertelendiğini, asgari ücret desteğinin devam ettiğini hatırlattı.EXIMBANK ve KGF kredilerinin takibinin de Bakanlık tarafından sürdürüldüğünü dile getiren Yayman, konaklama vergisinin 2020 yılında alınmayacağını söyledi.Yayman, "Türkiye, 2023 turizm hedefine yine sektörle dayanışma içerisinde devam edecektir. İnsanların hayatında öncelikler olduğu gibi devletlerin hayatında da kamu yönetiminde de öncelikler vardır. Tabii ki turizm sektörü çok çok önemlidir, buradaki sorunlar bizim sorunlarımızdır. Bunları bu yüce Meclisin çatısı altında takip edeceğiz ama Türkiye'de gerçekten koronaya karşı insan hayatının korunması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda sağlık politikalarının devamı da çok çok önemlidir." açıklamasında bulundu.Vergi ödemeleri ve SSK primlerinin ertelendiğini hatırlatan Yayman, konaklama vergisi 2020 yılında alınmayacağını bildirdi.Uzaktan eğitim sistemi ele alındıDaha sonra HDP'nin, "Uzaktan eğitim sistemi" ile ilgili grup önerisi ele alındı.HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, çok sayıda öğrencinin internet altyapısına sahip olmadığını belirterek, kırsalda yaşayan öğrencilerin koşullarının bu uzaktan eğitim imkanına uygun olmadığını söyledi.Uzaktan eğitimin ciddi bir dezavantaj olduğunu savunan Toğrul, Meclisin bu konuda ciddi önlemler alması gerektiğini kaydetti.CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da uzaktan eğitim sistemine ilişkin "Bu sistem, bu süreçte disiplinli, erişilebilir hale getirilmezse, internet çocuklar için, 20 yaş altı evlatlarımız için ücretsiz hale getirilmezse, talep, televizyon sorunları çözülmezse olası haziran ve temmuz aylarındaki sınavlar da çocuklarımız için her şey bir felaket olabilir." yorumunu yaptı.AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, TRT ile EBA'da eğitimlerin başlandığını hatırlatarak, "Bu, eğitim sisteminin içerisinde yaşadığımız soruna dönük bir destek eğitim modelidir. Bu, eğitim vermek için yapılmış bir uygulama değildir. Bu sorun çözüldüğünde Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimini yapacaktır. Büyük bir ihtimalle yaz aylarında, tatil döneminde bu eğitim tamamlanacak." diye konuştu.Milli Eğitim Bakanlığınca bütün İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle görüşmeler yapıldığını ve öğretmenlere öğrencileri birebir takip etmeleri için talimat verildiğini aktaran Erdem, öğrencilerin ulaşabilmesi için EBA'ya özel ücretsiz internet tanımlandığını hatırlattı."Karşılıksız çekte hapis cezası olamaz"Daha sonra CHP'nin, "Çekleri karşılıksız çıkan kişiler" konusunda verdiği araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı.CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, çek ile ilgili yapılan düzenlemelere işaret ederek, "Karşılıksız çekte hapis cezası olamaz." dedi.Çekte hapis cezası olan dönem ile olmayan dönemi karşılaştıran Hamzaçebi, hapis cezasının olduğu dönemde karşılıksız çekte bir azalma olmadığını, hapis cezası olduğu dönemde de bir artış olmadığına dikkati çekti.Karşılıksız çek sahibinin, ceza ertelemesinden yararlanması için üç ay içinde çek tutarının yüzde 10'unu ödemesi gerektiğini belirten Hamzaçebi, "Burada birçok ceza affediliyor. Bu yasayla dolandırıcılar, başka suç işleyenler affediliyor mu, affediliyor. Dolandırıcıya yapılan bu işlemi neden bu insanlara yapmıyorsunuz?" diye sordu.İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, her çekini ödemeyene "dolandırıcı" gözüyle bakılmaması gerektiğini belirterek, karşılıksız çek sahibinin, ceza ertelemesinden yararlanması için üç ay içinde çek tutarının yüzde 10'unu ödemesi gerektiğini, vatandaşların bu süreçte bu tutarı ödemeyeceğini savundu.AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, çekle ilgili yapılan son düzenlemeyi eleştiren milletvekillerine "Keşke bu önerilerinizi, bizim madde ihdası olarak 25 Mart 2020'de yapmış olduğumuz kanuni düzenlemede bu katkıları sağlasaydınız. İlk önerimiz 6 aylık bir öneriydi. Ama maalesef, siz değerli arkadaşlarımızın katkısını göremedik. Şimdi bu öneriyle birlikte farklı bir düzenlemenin hayata geçirilmesini teklif ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.Burdur Belediyesi'ndeki yardım kampanyasına ilişkin itirazlarAK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Belediyesi'nin başlattığı bağış kampanyasının Genel Kurulun gündemine gelmesi üzerine yerinden söz aldı.Özçelik, "Burdur Belediyesinin başlattığı bağış kampanyasında Tarım Kredi Kooperatifinden bir koli talebi olmuş ve bunun üzerine koli talebi karşılanmış. Fakat Burdur Belediyesi hem Tarım Kredinin ismini kullanarak hem de hesap numarasını kullanarak bağış kampanyası başlatmış. Bunun üzerine, Tarım Kredi bunu fark edince, bu kampanyanın uygun olmadığı ifade edilmiş. Bunun yanında da İçişleri Bakanlığı genelgesine, yardım toplama kararına aykırı da hareket edilmiş, ve bunun üzerine bu bağış kampanyası durdurulmuş. Bir soruşturma söz konusu değil. Ayrıca, yapılan yardımların şahıslara iadesi gerçekleşecek." bilgisini verdi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Böyle bir yanlışlık olabilir mi? Bir belediye yoksulları biliyor. Nakit para toplamıyor. 'Tarım Kredi Kooperatifinin hesabına parayı yatırırsan, erzağını ben ulaştırırım' diyor. Bunda ne zarar var? Burdur Milletvekili diyor ki, 'Bağış yapanlara iade yapılacak. Adam bağış yapmış, erzak var. Tarım Kredi ister zaten kendi ürününü satsın. Kaybeden kim? Belediye, vatandaşına sahip çıkıyor. Tarım Kredi, çiftçinin malını satmış oluyor. Gariban vatandaşın da boğazından Tarım Kredi'nin ürettiği malı geçiyor. Sen de Burdur Milletvekili olarak bu kampanyaya katkı ver. Burdur Belediyesi AK Parti'de olsa, Tarım Kredi'nin malını almaya yasak mı getirecek?" diye sordu.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yardımlardan yana olduklarını ancak her şeyin bir usulü olduğunu belirterek, "Belediye, Tarım Kredi Kooperatifinden belli sayıda paket almak üzere talepte bulunmuş. Örneğin, 'Ben, 100 koli mal alacağım. Bedelini belediye olarak ben ödeyeceğim.' Belediye, Tarım Kredi Kooperatifine tek tek vatandaş, onun adına ödemeleri yapsın istiyor. Buna teknik olarak imkan yok. Yardıma kimsenin itirazı yok. Usulle alakalı bir problem var." diye konuştu.Yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarÖzgür Özel, yurt dışında mahsur kalan vatandaşların mağdur durumda olduklarını ve yardım beklediklerini belirterek, bunların getirilmesi için ne türlü tedbir alınması gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi.Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bu konuda önceki gün sayın Dışişleri Bakanıyla bir görüşme yaptım. Bana bazı bilgiler verdi. Çalışmalar yaptıklarını anlattılar. Hep beraber bu konunun takipçisi olalım." dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili gayretlerin devam ettiğini bildirdi.CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

