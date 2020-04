TBMM Genel Kurulu

Kaynak: AA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "81 ilimize yayılmış 1518 hastanemizle 100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin yatağa sahibiz. Yoğun bakım yatağı sayımız 40 bini buluyor. Bunlara yenilerini ilave ediyoruz. Avrupa 'da her 100 bin nüfusa düşen yoğun bakım sayısı 12'nin altındayken, ülkemizde bu rakam 50'ye yakındır. Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip Almanya'da bile bu rakam 30'u bulmuyor." dedi.Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Salda Gölü'ne iş makinalarının girdiğini iddia ederek, "Hükümet, doğaya verdiği zararı hız kesmeden devam ettiriyor. Ülkemizin en önemli doğal güzelliklerinden birisi olan Salda Gölü'nün rant uğruna betonlaşmasını asla kabul etmiyoruz. Sorumluluğu olanları da tarih asla affetmeyecektir." diye konuştu.Dervişoğlu, betonlaşmanın durdurulması ve iş makinalarının Salda Gölü'nden çıkmasını beklediklerini ifade ederek, hükümete çağrıda bulundu.Maskelerin ücretsiz olarak eczanelerden dağıtılmasını eleştiren Dervişoğlu, maskelerin belediyeler vasıtasıyla dağıtılması teklifinde bulundu.Hükümetin, belediyeleri görmezden geldiğini öne süren Dervişoğlu, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla belediyelerle çalışmak yerine vatandaşı mağdur eden politikaları uygulamayı ve vatandaşın sağlığını riske atacak kararlar almayı tercih ediyor. Sayın Cumhurbaşkanını parti ayrımı yapmaksızın, devlet insanlığının gereğini yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 14-20 Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi."Bu tür müdahaleler kesinlikle yanlıştır"HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının toplu yaşam alanlarına yerleştirdiği dezenfektan ünitelerinin sahte olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek, "Olayın ortaya çıkması üzerine Sağlık İşleri Daire Başkanı görevden alındı. Bu yeterli mi?" diye sordu.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun salgın günlerinde meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmadığını ileri süren Oluç, "Bu yapılan sahtecilik üzerine halktan özür dilemiyor. Halkın sağlığını hiçe sayıyor." dedi.Salda Gölü'nün koronavirüs sebebiyle ziyarete kapatıldığını hatırlatan Oluç, "Şimdi orada iş makinaları çalışmaya başlamış. Sözde 'çivi çakılmayacak, korunacak' denen bir bölgede iş makinaları çalışmaya başlamış. Oranın orjinalitesini ve doğal yapısını bozacak olan bu tür müdahaleler kesinlikle yanlıştır. Salda Gölü'nün talan edilmesinin mutlaka önüne geçilmelidir." ifadesini kullandı.İnfaz Düzenlemesinin yasalaşmasının ardından tahliye edilenlerden yol ücretlerini ödemelerinin istendiğini iddia eden Oluç, bunun "büyük bir adaletsizlik" olduğunu söyledi.Mültecilerin İzmir ve Çanakkale'de yollara bırakıldığını öne süren Oluç, "Son derece vahim bir tablo, otobüslerle yol kenarına bırakılan mülteciler kilometrelerce yol yürüyorlar. Mülteciler, insanlık dışı bir davranışla karşı karşıya kalıyor." dedi."Avrupa'ya göre çok iyi durumdayız"AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadele sürecinde uluslararası alanda Türkiye'nin takdir edildiğini belirterek, "Hastaların tespitinden, tedavisine kadar her konuda Avrupa'ya göre çok iyi durumdayız." dedi.Sağlık kurumların hem teşhis hem tedavi hem de yoğun bakım üniteleri bakımından salgınla başa çıkabilecek kapasitede olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, "81 ilimize yayılmış 1518 hastanemizle, 100 bini tek kişilik olmak üzere 240 bin yatağa sahibiz. Yoğun bakım yatağı sayımız 40 bini buluyor. Bunlara yenilerini ilave ediyoruz. Avrupa'da her 100 bin nüfusa düşen yoğun bakım sayısı 12'nin altındayken, ülkemizde bu rakam 50'ye yakındır. Avrupa'nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip Almanya'da bile bu rakam 30'u bulmuyor." bilgisini paylaştı.Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında Türkiye'nin baş sıralarda yer aldığına dikkati çeken Akbaşoğlu, testte günlük olarak yaklaşık 35 bine ulaşılırken, toplamda 410 binin üzerine çıkıldığını dile getirdi.Şu ana kadar taburcu olan hasta sayısının 5 bine yaklaştığını kaydeden Akbaşoğlu, "Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, ülkemizi koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek gösteriyorlar." ifadesini kullandı.Ekonomik İstikrar Paketine ilave olarak, bugüne kadar 4,5 milyona yakın vatandaşa doğrudan nakit desteği sağlandığına işaret eden Akbaşoğlu, istihdamın sürmesi için 3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçtiklerini kaydetti.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara aylık 1170 lira maaş desteği vereceklerini belirten Akbaşoğlu, "Toplumun bütün kesimlerini desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ediyoruz." dedi.Hazine arazilerinden ekilebilir alanları tarıma kazandırmak için ilgili kurumların hazırlıklara başladığını dile getiren Akbaşoğlu, "Salgın sebebiyle dünyada yaşanabilecek tarım ve gıda ürünleri sıkıntısında Türkiye'nin etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Ekilmedik bir karış tarım arazisi bırakmayacağız." diye konuştu.