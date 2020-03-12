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TBMM GENEL KURULU DEZENFEKTE EDİLDİ

(Tür: Ankara)

12.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:00
(Tür: Ankara ) TBMM GENEL KURULU DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Güncel

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