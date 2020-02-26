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TBMM Genel Kurulu kapandı

TBMM Genel Kurulu, İYİ Parti grup önerisinin oylamasında yeterli çoğunluk bulunamayınca kapandı.

26.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:16TBMM Genel Kurulu kapandı
TBMM Genel Kurulu, İYİ Parti grup önerisinin oylamasında yeterli çoğunluk bulunamayınca kapandı.
Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin söz almasının ardından İYİ Parti'nin, "doğalgaz faturaları" ile ilgili önergesinin öngörüşmelerinin bugün yapılması önerisi ele alındı.
Önerge üzerinde yapılan konuşmaların ardından, oylama öncesi CHP yoklama talebinde bulundu.
Yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

İYİ Parti, Politika

Kaynak: AA

Politika

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