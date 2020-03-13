Menü
Haberler ›› Politika ››TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı - Haberler

TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı

TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu korona virüs önlemleri kapsamında ilaçlandı.

13.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:23
TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu korona virüs önlemleri kapsamında ilaçlandı.
TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu virüse karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı.
TBMM'de daha önce de Ziyaretçi Kabul Binasında da ilaçlama yapılmıştı. TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Haberler
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Haberler
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Haberler
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Haberler
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü