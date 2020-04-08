Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li milletvekillerinden muhalefete tepki

İnfaz teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda yeterli milletvekili sayısına ulaşılmaması üzerine oturumun kapatılmasının ardından AK Parti milletvekilleri muhalefet partisi milletvekillerine tepki gösterdi.

08.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:50
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li milletvekillerinden muhalefete tepki
İnfaz teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda yeterli milletvekili sayısına ulaşılmaması üzerine oturumun kapatılmasının ardından AK Parti milletvekilleri muhalefet partisi milletvekillerine tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu'nda infaz teklifinin genel görüşmelerinin sona ermesinin ardından HDP grubu yoklama talep etti. Yoklama sonucunda yeterli milletvekili olmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi. Aradan sonra da tekrardan yoklama yapıldı. Yine yeterli milletvekili sayısına ulaşılmayınca Gök oturumu kapattı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li milletvekillerinden muhalefete tepki - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

23:16: Bir mahalle ve 2 bina karantinaya alındı - Haber 23:16: Filistin Sağlık Bakanlığı: "Gazze Şeridi'nde korona virüsü test kitleri tükendi" - Haber 23:16: Balkanlar'a yardım malzemesi taşıyan uçak Türkiye'ye döndü - Haber 23:15: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Genişleme Komseri Varhelyi ile görüştü - Haber 23:14: KAYSERİ Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu - Haber 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 20:56: Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi - Haber 20:46: DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin - Haber