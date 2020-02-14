TBMM Genel Kurulu'nda, gerginlik

TBMM'de, imar kanununda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sırasında, iki kez tartışma çıktı. Önce AK Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında çıkan 'Kürt düşmanlığı' tartışmasından ardından, AK Parti ve İYİ Partili milletvekilleri arasında elektrik ve doğal gaz faturaları nedeniyle tartışma çıktı.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 'Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Söz alan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" ifadesine AK Parti'li milletvekilleri sert tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan söz isteyerek, "Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır. Bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa, emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmak. Tarih sizi yargılayacak ve mahkum olacaksınız" dedi.

Özkan'ın ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti milletvekillerini Kürt düşmanlığıyla suçladı. Buna tepki gösteren iktidar milletvekilleri ayağa kalktı. HDP milletvekilleri de yerlerinden kalkınca Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. Tartışmanın sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

AK PARTİ VE İYİ PARTİ ARASINDA 'FATURA' TARTIŞMASI

Sataşmaların devam ettiği Genel Kurul'da ikinci tartışma da AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında elektrik ve doğal gaz faturaları nedeniyle çıktı. Bazı milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesi üzerine, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. İYİ Parti ve AK Parti arasında yaşanan tartışma arada da devam etti.