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TBMM Genel Kurulu'nda tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.

10.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:45TBMM Genel Kurulu'nda tartışma
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında tartışma çıktı.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, HDP İstanbul Ahmet Şık, hükümetin politikalarını eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş söz aldı ve Şık'a yönelik siyasi eleştirilerinin ötesinde hakarete varan ifadelere kullandığını savunarak, Şık'ın ara sıra gelerek boş vakitlerinde kürsüden konuşma yaptığını söyledi. Bunun üzerine HDP milletvekilleri bu sözleri 'saygısızlık' olarak niteledi. TBMM Başkanvekili Levent Gök, Meclis'te temiz bir dil kullanılmasını istedi. Konuşmalardan sonra oturuma ara verildi. Aradan sonra da Şık, kürsüden konuşarak sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Muş, Şık'ı sözlerinden dolayı eleştirdi. AK Parti Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ HDP sıralarına doğru gitmek istedi. Bunun üzerine TBMMM Başkanvekili Gök, oturuma ara verdi.
(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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