Haberler » Politika » TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi sonucu özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

16.10.2019 23:05TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi sonucu özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TBMM Genel Kurul'unda Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar'a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

MHP'Lİ CELAL ADAN, ASKER SELAMIYLA GÖREVİ DEVRALDI

Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan, Sancar'ın yerine Genel Kurul oturumunu yönetmek üzere görevi devraldı. Adan'ın, asker selamı vererek görevi devralması dikkat çekti. Yargı Paketi üzerindeki görüşmeler, Genel Kurul'da devam ediyor.



Halkların Demokratik Partisi, meclis başkanvekili, Mithat Sancar, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
23:05 TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm teröristler hemen bu gece silahlarını malzemelerini bırakıp...
22:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zamanki Münbiç'ten Irak'a kadar 30-35 kilometrelik bir derinlikte alanı...
22:56 Yargı paketi Genel Kurulda
22:51 TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı
22:32 Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
16.10.2019 23:35:35