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TBMM Genel Kurulu salonu korona virüsüne karşı ilaçlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.

13.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:57
TBMM Genel Kurulu salonu korona virüsüne karşı ilaçlandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.

TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu salonu, korona virüsüne karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı. TBMM'de daha önce de ziyaretçi kabul binasında ilaçlama yapılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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