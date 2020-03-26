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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

26.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:08
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Divanın teşekkül etmemesi üzerine Adan, birleşimi 31 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Etiketler: meclis başkanvekili, Celal Adan, Politika

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