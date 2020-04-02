TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
02.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:20
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Divanın teşekkül etmemesi üzerine Bilgiç, birleşimi 7 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşmadığını belirtti.
Divanın teşekkül etmemesi üzerine Bilgiç, birleşimi 7 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: AA
Etiketler: Süreyya Sadi Bilgiç, meclis başkanvekili, Politika