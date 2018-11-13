TBMM Genel Kurulu Toplandı

13 Kasım 2018 Salı 15:56



13 Kasım 2018 Salı 15:56

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Sığınmacılar ve geçici koruma altında yaşayan Suriyeliler ile ilgili her gün asılsız haberler çıkmaktadır. Maalesef bazı siyasetçiler de yanlı ve yanlış bilgiler vermektedirler." dedi.TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.Sancar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu "sığınma hakkı ve Suriyeliler" konusunda yaptığı gündem dışı konuşmada, sığınmacılar ve geçici koruma altında yaşayan Suriyeliler ile ilgili her gün asılsız haberlerin çıktığını, bazı siyasetçilerin yanlı ve yanlış bilgiler verdiğini söyledi.Türkiye'de yaşayan Suriyeliler'e ilişkin zaman zaman dile getirilen iddialara yanıt veren Uslu, Suriyeliler'in istediği üniversiteye girebildiği, tamamına burs verildiği, TOKİ'den sosyal konut aldığı, ÖTV, MTV gibi vergileri ödemediği iddialarının doğru olmadığını vurguladı.Uslu, "Suriyeliler'in seçimlerde oy kullandığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, "Geçen seçimlerde çokça söylendi. Bu kesinlikle yanlı bir bilgiydi. Yanlı olarak kamuoyunu yönlendirmek amacıyla söylendi. Seçimlerde oy kullanmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Vatandaş olmayan kimse oy kullanamaz." diye konuştu."Suriyeliler'in çok suç işlediği" iddiasını "şehir efsanesi" olarak nitelendiren Uslu, Suriyelilerin, 2014-2017 arasında işledikleri suç miktarının, Türkiye'nin yıllık ortalamasının yüzde 1,30'unu bulduğunu ve bu suçların önemli bir kısmının da kendi aralarında işledikleri suçlar olduğunu kaydetti.Uslu, "Yanlış bilgilere dayalı ön yargılarla aslında olumsuz bir toplum psikolojisi oluşturulmaya çalışılıyor. Bu, nefretin, ayrımcılığın, göçmen düşmanlığının ortaya çıkmasıdır." ifadesini kullandı.HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Seyit Rıza'nın idam edilişinin yıl dönümü", CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle gündem dışı konuşma yaptı.