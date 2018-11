TBMM Genel Kurulu Toplandı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:59



AK Parti İstanbul Abdullah Güler , "Artık İsrail ve Filistin 'in iki devlet olarak, güvenli ve uluslararası alanda tanınmış sınırlar içerisinde bir arada yaşamasını öngören çözüm vizyonu bir an önce hayata geçirilmelidir." dedi.TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.AK Parti'li Güler, Birleşmiş Milletler Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, tüm dünyadaki mazlum milletlerin sembolü olan Mescid-i Aksa 'nın bekçisi Filistinlilerin Dayanışma Günü'nün, özgürlük ve egemenliklerine vesile olmasını diledi.İsrail-Filistin çatışmasının temelinde 29 Kasım 1977'de BM Genel Kurulunun 181 sayılı kararının tam ve doğru bir şekilde uygulanamaması ve Filistin halkının vazgeçilmez haklarının ellerinden alınmasının yattığını belirten Güler, BM'nin, mazlum Filistin halkına destek olmak amacıyla aldığı kararının kağıt üstünde kaldığını ifade etti.İsrail'in, Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koyduğuna dikkati çeken Güler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria 'da da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarının devam ettiğini söyledi. Güler, "Filistin halkıyla geçmişte olduğu gibi bugün de tarihi ve kültürel bağlarımızın üzerimize yüklediği sorumluluk duygusuyla Türk milleti olarak topyekun bir dayanışma içerisindeyiz." diye konuştu.İsrail'in son dönemde Gazze 'ye yaptığı acımasız saldırıları devam ederken, İslam dünyasının birçok ülkesinin sessiz kaldığını dile getiren Güler, "BM'nin daimi konsey yapısındaki değişim gerçekleşmeden hak ve adalet kavramlarının tam manasıyla uluslararası ilişkilerde olduğunu söylemek imkansızdır. Artık İsrail ve Filistin'in iki devlet olarak, güvenli ve uluslararası alanda tanınmış sınırlar içerisinde bir arada yaşamasını öngören çözüm vizyonu bir an önce hayata geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Güler, Türkiye 'nin başta BM olmak üzere, tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarda Filistin devletinin yegane destekçisi ve hamisi olduğunu, bunu da devam ettireceğini ifade ederek, "Türkiye, her zaman özgür ve bağımsız bir Filistin devleti kurulması için çaba göstermektedir." dedi."Nerede bir Türk varsa, bizim yüreğimiz orada olmalı" MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem , "bazı Avrupa ülkelerinde Türk çocuklarına yönelik ağır insan hakları ihlalleri"ne ilişkin konuşmasında, Avrupa'da Türk ve Müslümanlara yönelik Nazizmin, el konulan göçmen çocuklardan borsa oluşturduğunu, herhangi bir yargı kararı alınmaksızın ailelerinden alınan binlerce Türk çocuğunun farklı milliyet ve dine mensup ailelere verildiğini söyledi.Erdem, "Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarının ailelerinden koparılarak asimile edilmeleri, bu yönde de hiç tanımadıkları ailelerin yanına, Almanların yanına verildikten sonra hiçbir şekilde sahip çıkılmamaları, bizim aslında yurt dışında bulunan Türklerle ilgili ne kadar bir sahibiyetimizin eksikliğinin olduğunu ortaya koymaktadır. Nerede bir Türk varsa, bizim yüreğimiz orada olmalı. Türk'e nerede zulüm yapılıyorsa, biz orada olmalıyız." ifadelerini kullandı.Kendisinin Almanya 'da doğup büyüdüğünü dile getiren Erdem, orada Türklere karşı yapılan zulmü en iyi bilenlerden olduğunu dile getirdi.Gündem dışı söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise seçim bölgesinin sorunlarını dile getirdi.