TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Levent Gök
Başkanlığında toplandı.
Gök, yaşamanı yitiren CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan
'ın anısına milletvekillerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
Saygı duruşunun ardından konuşan Gök, Arslan'ı genç yaşta yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Arslan'ın gerek siyaset hayatında gerekse iş hayatında önemli çalışmaları bulunan bir milletvekili olduğunu anlatan Gök, "Arslan, siyasi ilkelerinden asla ödün vermedi. Tüm siyasi parti üyeleriyle nezaketli bir ilişki kurdu. Bugün, Arslan'ın nezaketine ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Sayın Kazım Arslan Meclisimizin en çalışkan milletvekillerinden birisiydi. Böylesine çalışkan, zarif bir arkadaşımızı zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Gök, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Amasya
Milletvekili Hasan Çilez
ve CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer
Amasya Tamimi'nin 100. yılı dolayısıyla söz alırken, MHP Düzce
Milletvekili Ümit Yılmaz
da Düzce'nin sorunlarına değindi.
Kaynak: AA
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