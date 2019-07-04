TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Partili cumhurbaşkanlığını bu millet istemiyor. Bunun için referandum yapalım." sözlerine, "Hepimizin milletin iradesine saygı göstermemiz, ortaya koyduğu sistemi hep beraber kabul etmemiz, daha iyi çalışması için de millet, devlet lehine birlikte yol almamız gerekir." diye cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, seçim bölgesinin sorunlarına ilişkin konuşmasında, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin yapımının hükümetin vadettiği sürede tamamlanamayacağını ileri sürdü.

Gaziantep'te birçok mahallede uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını savunan Toğrul, söz konusu yerlerde her 5 gençten 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girişinin birinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanının anayasal statüsü ile çelişen konumuna bakmamız lazım. Anayasa maddeleri cumhurbaşkanını tarafsızlık statüsüne yerleştiriyor. Gelin görün ki cumhurbaşkanı parti başkanı seçilmiştir. Anayasal hükümlere asgari saygı gereği cumhurbaşkanının parti genel başkanlığından çekilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarına başlanması gerektiğini savunan Kaboğlu, olağanüstü hal anayasasının, olağan hal anayasasına dönüştürülmesini istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Büyükşehir belediyelerini alamazsak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalı hale gelir." sözlerinin, mevcut sistemin tartışılması için meşru zemini oluşturduğunu ifade eden Kaboğlu, "Cumhuriyetin yüzüncü yılına insan haklarına dayanan demokratik anayasa ile ilerleyelim." dedi.

"Sayın Bahçeli'nin öngörüsü gerçek olmuştur"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Bahçeli'nin ifadesinin bir öngörü olduğunu belirterek, sistemin tartışılmasının MHP'nin desteklediği veya kabul ettiği bir şey olmadığını vurguladı.

Milletin kabul ettiği ve 24 Haziran seçimlerinde de vatandaşların desteğine mazhar olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, kurum kuruluşlarıyla yerleşebilmesi için 2023 yılına kadar süre olduğunun beyan edildiğini anlatan Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın daha önce de ifade ettiği gibi sistemin tartışmaya açılmaya çalışıldığını söyledi.

Bülbül, "Sayın Devlet Bahçeli'nin öngörüsü gerçek olmuştur, sabit olmuştur. Fakat bütün bunlara rağmen MHP de Cumhur İttifakı da AK Parti de sonuna kadar cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin arkasındayız. Bütün kurum ve kuruluşlarıyla bu sistemin yerleşik hale gelmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, Türkiye'de hükümet ve yönetime operasyon çekilemediğini de söyledi.

"Seçimleri kazandık diye şımarıklık yapmadık"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sistem tartışmasının, yenilenen İstanbul seçimlerinden önce değil yaklaşık 3 yıl önce başladığını belirtti.

"Bu sistemin bir yıl içerisinde köhneleşen bir sistem olduğunun, ekonomi ve yargının da aralarında bulunduğu birçok alanda görüldüğünü" savunan Altay, "Biz İstanbul seçimlerini kazandık diye şımarıklık yapmadık. Sistemi tartışmak için de Sayın Bahçeli'den izin alacak değiliz. 'Bu seçimi kazanırsak bu sistemi tartışmaya açarız.' diye bir hazırlık içinde olmadık." diye konuştu.

Engin Altay, Bülbül'ün "Hükümete ve yönetime operasyon" sözlerine ilişkin de "Operasyon çekilmesini parlamento olarak kabul edemeyiz. Her türlü karşısında dururuz ama biz onu ister 2023 olur ister erken olur, er geç sandık marifetiyle oradan indireceğiz." ifadesini kullandı.

CHP'nin hiçbir milletvekilinin eski sisteme dönüşü istemediğini de dile getiren Altay, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem şimdiki sistemin yenisidir, iyisidir. Niye tartışmayalım." dedi.

"Millet hepimizi hizaya sokar"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, seçimlerin milletin iradesi olduğunu vurguladı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, millet hepimizi hizaya sokar." diyen Akbaşoğlu, "Millet 16 Nisan'da kararını vermiş ve 'parlamenter hükümet sistemini bugüne kadar kullandım, irademi beyan ettim. Doğrudan yasama ve yürütme organını kendim seçmek suretiyle partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile irademi tecelli etmek istiyorum' demiştir." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, milli iradenin tecellisini sindiremeyenler bulunduğunu belirterek, "Biz hiçbir tartışmadan çekinmeyiz ve asla geri durmayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin AK Parti içerisinde en ufak bir tereddüt söz konusu değildir." dedi.

Bu sırada TBMM Başkanvekili Adan, milletvekillerini konuşma sürelerini aşmamaları konusunda uyardı.

Engin Altay yeniden söz alarak, Akbaşoğlu'na "Millet iradesini içinize sindirin." sözünü kendilerine yönelik kullanıp kullanmadığını sordu.

Altay, "Millet karar verdi. Kararı verir, yarın da değiştirir. Daha önce de millet başka bir anayasaya karar vermişti." diye konuştu.

Etkin kuvvetler ayrılığı tesis edilmesinin önemine işaret eden Altay, "Partili cumhurbaşkanlığını bu millet istemiyor. Bunun için referandum yapalım." dedi.

"Sistem denge mekanizmalarını yok etti"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, toplumun yarıya yakınının son referandumda "hayır" dediğini, muhalefet olarak bunu kabul etmeyenlerin taleplerini tartışmaları gerektiğini dile getirdi.

Oluç, şunları söyledi:

"Hala eklektik ve yamalı bohçaya dönmüş 1982 Anayasası ile bu ülke yönetiliyor. Bu Anayasa yüzde 92 ile kabul edildi diye AK Parti'liler sustular mı? Susmadılar. Şimdi bu konuda da biz susmayacağız. Bu tartışılır, değerlendirilir. 'Revizyon' dediniz, Sayın Bostancı 'değişim' dedi. Bu sistem var olan denge mekanizmalarını, hukukun üstünlüğünü de yok etti. Bunları tartışarak müzakere etmektir önemli olan."

HDP'li Oluç'un sözleri üzerine MHP'li Bülbül, 1982 Anayasası ile anayasa değişikliği referandumu arasında bir bağ kurulmaya çalışılmasının doğru olmadığını kaydetti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise mevcut yönetim sisteminin değiştirilmesi ve tartışılması için çok sayıda neden olduğunu ileri sürerek, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi ruhunu kaybetti. Sistem sayesinde 'Egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır' şekline dönüşmüştür. Bu bile bu sistemin tartışılması için yeterli bir sebeptir." görüşünü bildirdi.

"Çok talihsiz bir yaklaşım"

AK Parti'li Akbaşoğlu, yeniden söz alarak, şunları kaydetti:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü 'Egemenlik kayıtsız şartsız sarayındır.' sözüne dönüştürmek çok talihsiz bir yaklaşım olmuştur. Bu vesileyle de mevkidaşım Engin Altay Bey'in sorusuna cevap vermiş oluyorum. Hepimizin, milli iradenin tecelligahı olan bu Mecliste milletin iradesine saygı göstermemiz, ortaya koyduğu sistemi hep beraber kabul etmemiz, daha iyi çalışması için de millet, devlet lehine birlikte yol almamız gerekir."

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da "Başbağlar katliamı" konusunda gündem dışı konuştu.

Kaynak: AA