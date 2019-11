TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, aile kurumunun zayıflamasının nedenlerin başında şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren yayınların geldiğini belirterek, "Bizi biz yapan değerlerimizi ayaklar altına alan yapımlara prim verilmesini tasvip etmek asla mümkün değildir." dedi.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.AK Parti Diyarbakır Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'dan beri gökyüzünü inleten haykırışlarını vicdanlarıyla, yürekleriyle duymaya devam ettiklerini söyledi.Bir annenin yaşamı boyunca hiçbir varlıkla ikame edemeyeceği yegane değerin evladı olduğunu anlatan Ban, bir anneyi evladından ayırmanın, o anneyi diri diri mezara koymak, ona ölümü yaşatmak anlamına geldiğini belirtti.Ban, 57 annenin, binlerce annenin sadece sesi olduğunu, sertleşen kış koşullarına rağmen eylemlerini kurdukları çadırda 87 gündür sürdürdüklerini aktardı.AK Parti'li Ban, "Annelerin, bir başka binanın önünde değil de niye HDP'nin önünde eylem yaptıklarını, bu parti kendi içinde sorgulayabildi mi?" diye sordu.HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da bütün annelerin gözyaşını durdurmak için herkese çağrı yaptıklarını ifade ederek, "Gelin kalıcı çözümler bulalım. Kürt sorununun demokratik çözümünü masaya yatıralım, anneler ağlamasın." dedi.AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki temayı, "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlediğini anımsattı.Kavuncu, günümüzdeki bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların, güzelliklerin aileyle doğrudan güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi.Daha müreffeh bir gelecek için muhtaç oldukları temel değerlerin öncelikle ailede hayat bulacağını, oradan topluma ve dünyaya huzur katacağını vurgulayan Kavuncu, İslam dinin ailede adaletin, ahlakın, fedakarlığın, sorumluluk bilincinin hakim kılınmasını, eşlerin birbirine güven duymasını ve bağlılık göstermesini istediğini anımsattı.Kavuncu, günümüzde sevgi, şefkat ve rahmetin merkezi olması gereken ailenin, her geçen gün şiddet ve nefretin mekanı haline geldiğine değinerek, şunları söyledi:"Aile kurumunun zayıflamasına sebep olan nedenlerin en başında, şiddete teşvik eden, gayrimeşru, çarpık, sapkın ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren yayınlar gelmektedir. Medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz değerlerimizi yozlaştıran her türlü söylem, özellikle medyada yapılan olumsuz yayın ve içerikler, nesillerimizi ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Sadece izleyici tarafından ilgi görüyor diye bizi biz yapan değerlerimizi ayaklar altına alan yapımlara prim verilmesini tasvip etmek asla mümkün değildir. Gerçek beka meselemiz olan aile ve nesil güvenliğimiz, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. Aileyi korumanın ve güçlendirmenin, ailede huzuru yaşamanın yegane yolu, Peygamber efendimizin gösterdiği değerleri ailede hakim kılmaktan geçmektedir."MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gündem dışı konuştu.Taşlıçay, kadını, "eğiten, yönlendiren, şekillendiren, bir milletin temel harcı, ailenin direği" olarak niteleyerek, toplumsal hastalıkların ilacının kadında olduğunu kaydetti.