TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın TBMM Genel Kurulunda kadınların siyasetteki yerine de değindiği gündem dışı konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında tartışma yaşandı.TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmasında, bakanlıkların engellilere yönelik eğitim, istihdam ve sosyal yaşama ilişkin önemli çalışmaları bulunduğunu vurguladı.Engelli park alanlarına gerekli duyarlılığın gelişmediğini dile getiren Erdem, engelli park yerlerine bu durumda olmayan vatandaşların park etmesi halinde verilecek idari para cezalarını artıran bir kanun teklifi sunduklarını söyledi. MHP'li Erdem, "Kısıtlı vatandaşlarımıza destek olmak hepimizin, her bir milletvekilimizin boynunun borcudur." dedi.CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gündem dışı söz aldı.3 Aralık'ta gündem oluşturan engellilerin, daha sonra görmezden gelindiğini ifade eden İlhan, engelsiz yaşam merkezleri ve okulların yetersiz olduğunu, istihdam sırasında sadece engelliye değil, engellilerin ailelerine de pozitif ayrımcılık uygulanması gerektiğini söyledi.CHP'li İlhan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 1250 engelli öğretmen adayının atamalarının bir an önce yapılmasını beklediklerini de dile getirdi.AK Parti'li Aksal'ın konuşmasıAK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 26 Kasım 2019'da Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depreme ilişkin gündem dışı konuşmasında, Türkiye'nin deprem bölgesine süratle yardım ekibi gönderdiğini anımsattı. Aksal, "Türkiye, her zaman dost ve kardeş Arnavutluk'un yanında olmuştur, olmaya devam edecektir." diye konuştu.Seçim bölgesi Edirne İpsala'da Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası olan TANAP Avrupa bağlantısının açılış töreninin gerçekleştirildiğini hatırlatan Aksal, bu projeyle Azerbaycan doğal gazının 10 milyar metreküpünün Avrupa'ya ihraç edileceğine işaret etti.AK Parti iktidarında tüm illere doğal gaz verildiğini vurgulayan Aksal, "Enerji savaşlarının yaşandığı, petrolün insan kanından değerli olduğu bir dönemde barış projesi olarak gördüğümüz TANAP, ülkemize, bölgemize ve Edirne'mize ciddi ekonomik katkı sağlayacaktır." dedi.Aksal, yarın Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Kadınlarımıza 1934 yılında bu hakkın verilmesine vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum. Kadınlarımızı siyasetin nesnesi değil öznesi olarak gören Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tek vekil çıkardığımız Edirne ilimizi, yüce parlamentoda temsil etme görevini şahsıma ve Edirne İl Başkanlığı görevini bir kadına tevdi ettiği için saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."AK Parti'li Özkan ve CHP'li Özel arasında tartışmaCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aksal'ın sözlerini eleştirerek, "Edirne'den tek milletvekili çıkmıyor, AK Parti'nin tek milletvekili var. Edirne'yi temsil etme görevini de kendisine Edirne'deki seçmenler vermiştir." dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise "Öncelikle seçimlerde parti kendi çalışmalarını yaparken aday, namzet gösterir. Gerek il başkanlığı gerek milletvekilliği süreci adaylıkla başlar. Milletvekilliğinde elbette milletimiz kararını veriyor. İl Başkanlığında da seçimi, en geniş anlamıyla seçmen tabanını temsil eden partililer yapar." ifadelerini kullandı.TBMM Başkanvekili Gök'ün, Özkan'dan konuşmasını tamamlamasını isteyerek, "Maksat hasıl oldu." demesi üzerine Özkan, "Hayır efendim, hasıl olmadı." karşılığını verdi.Bunun üzerine Özel, Özkan'ın Gök'e yönelik bu ifadesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.Cahit Özkan, Aksal'ın, AK Parti'nin Edirne'de kadın milletvekili ve kadın il başkanına sahip olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti olduğunu dile getirdiğini söyledi.CHP'li Özel de "Yarın böyle yaparız müzakereyi. Hodri meydan." sözlerini sarf etti.Özkan ve Özel arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Gök, "Her zaman birbirimize saygı göstermemiz gerektiği çok açık. Başkanlık Divanı olarak arzu eden grup başkanvekillerimizin söz taleplerini zaten karşılıyorum. Grup başkanvekillerimizin her biri, kendi muratlarını anlatacak ehliyette, yetenekte. O nedenle bu tabloları tartışmaya çekmek de yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.Özgür Özel, yeniden söz alarak şunları söyledi:"Cahit Özkan'ın 'Bugünkü gündem zaten bir denetim konusu. 22 yıldır yapmadığımız bir işi bugün yapacağız. Bugün gündem tıkansa da bir şey olmaz.' diye işi kavgaya dönüştürmesi, demediğimiz şeyleri söylemesi ve abuk sabuk bir vücut diliyle yaklaşımda olması tarafımızdan not ediliyor. 'Yarın 31. maddesinden başladığımız bir kanunda akşama kadar, sabaha kadar, pazartesiye kadar çalışalım.' sorumluluğu beyefendinindir. Sayın Doğan Kubat'a da Sayın Grup Başkanına da buradan alenen durumumuz açıkça ifade olunur. Herkes üslubunu bilecek, kimle konuştuğunu bilecek. Meclis Başkanına maksat hasıl olmadı demek, bağırmak çağırmak haddimize değildir."Özgür Özel, Özkan'ı Gök'e yönelik üslubu nedeniyle lanetlediğini de söyledi."O şantaj ve montajları yayınlayanlar hesabını verecek"AK Parti'li Özkan da Gök'e söylediği "Maksat hasıl olmadı." cümlesini neden sarf ettiğini, "Her kim ne konuşuyorsa kendisinin hasıl etmek istediği neticeyi kendisi bilir. Ben burada ne konuşuyorsam, bu neticeyi hasıl etme görevi de benimdir. Diğer grup başkanvekilleri nasıl konuşuyorsa, kendi grubu adına yaklaşımı neyse bunun hasıl olmasını beklemek durumundayız." diye açıkladı.Özgür Özel'in kendisine yönelik "abuk sabuk" ve "lanetliyorum" ifadelerini iade ettiğini belirten Özkan, partisinin kadınların siyasette etkin şekilde yer alması için her tür adımı attığını vurguladı.Özkan, "Ne zaman AK Parti'li bir milletvekili ya da AK Parti'li kadın grup başkanvekili kürsüye çıkarsa, bunlarla sorunların olduğunu görüyoruz. Sistematik bir şekilde sürekli AK Parti Grup Başkanvekillerine saldırıları görüyoruz, bunu telin ediyoruz, reddediyoruz. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." dedi.Özel ve Özkan arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.Aksal'ın konuşmasına açıklık getirmek istemesine rağmen Özkan'ın buna izin vermediğini iddia eden Özel, "Özkan'ın partisine yönelik ifadelerinin, işlenmemiş bir suçu işlenmiş gibi göstermeye çalışan FETÖ'cü akılların FETÖ hamlesi olduğunu" ileri sürdü.Özkan da Meclis ortamına uygun davranmayan ve yasanın görüşülmesini engelleyenin partisi olmadığını, şahsına ve grubuna yönelik ifadelere ilişkin özür dilenmesi gerektiğini söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Biz ne balyozculara, ne ergenekonculara ne de FETÖ'ye bu ülkeyi teslim ettik. 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen, grup toplantılarında o şantajı, montajı yayınlayanların yaptıkları tarihe not düşülmüştür. O şantaj ve montajları yayınlayanlar tarih nezdinde hesabını verecektir." diye konuştu.CHP Grup Başkanvekili Özel'in yerinden söz alarak, "Cahit Özkan'ın açıklamalarını duyup da anlayamayanlar alıcılarının ayarıyla oynamasınlar. Kapatılmış olan bir televizyon yayınını dinlediler." sözlerini sarf etmesine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.AK Parti'li Özkan ve CHP'li Özel'in tartışmasının devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Gök, "Benim de artık sabrımı taşırmamak gerekiyor." dedi.Levent Gök, özellikle grup başkanvekillerine tolerans göstererek söz hakkı tanıdığını belirterek, "Ama grup başkanvekillerimizin de buna özen göstermesi gerektiği çok açık. İlerleyen bir gündemimiz var. Biraz daha makul, serin kanlı olalım. Daha görüşmelerimizin başındayız." uyarısında bulundu.