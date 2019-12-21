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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

21.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:28 TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulunda, ile Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.
Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, bugün Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak.
Türkiye ile Moldova Arasında Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesi Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de gündemin ön sıralarına alındı.
Programın tamamlanması halinde Genel Kurul, 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara verecek.

Türkiye, Moldova, Libya, Politika

Kaynak: AA

Politika

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