TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sancağımıza da evladımıza da el uzatan her kim olursa olsun bu millet hesabını muhakkak soracaktır." dedi.TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.Meclisin, Türkiye'nin şah damarı, Türk milletinin medeniyet tasavvurunun ana merkezi olarak ihdas edildiğini belirten Adan, "Bu medeniyete saldıranlar, onun harcında bulunan hürriyet sevdasına taarruz edenler, merhamet ve adalet üzere inşa ettiğimiz büyük Türkiye hayaline karşı hücuma kalkanlar her zaman görülmüştür. Bugün dahi durum aynıdır. Avrupa Parlamentosunda bir Yunan parlamenter, ahlaksızca Türk bayrağını yırtmakta, öte yandan barış götürmek üzere bulunduğumuz topraklarda Türk askeri sırtından vurulmaktadır." diye konuştu.Ay yıldızlı al bayrağın, tarih boyunca baş eğmeyen, boyun bükmeyen asil milletin şeref nişanesi olduğunu söyleyen Adan, "Mehmetçik, süngüsüyle zalime haddini bildiren, şefkatiyle mazluma kol kanat geren ataların soylu evlatlarıdır. Sancağımıza da evladımıza da el uzatan her kim olursa olsun bu millet hesabını muhakkak soracaktır. Dünya üzerindeki hiçbir güç odağı, bizim nazarımızda Mehmetçiğin bir damla kanından daha kıymetli değildir." ifadelerini kullandı.Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın da mısralarında belirttiği gibi ay yıldızın, "barışın güvercini, savaşın kartalı" olduğunu vurgulayan Adan, "Farklı istikametlerden saldırarak bu millete diz çökerteceğini zannedenler, doğuyu ve batıyı tarayan, gözleri dünyayı saran, kanatları da çift başlı Selçuklu Kartalı'nın nelere muktedir olduğunu belli ki unutmuşlardır. Bu milletle barış yapmanın kıymetini kavramayanlar er ya da geç Türk'ün çelik pençesiyle tanışacaklardır. Şanlı tarihimiz buna şahittir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Mehmetçiğin yanındayız. Allah milletimize yardım etsin." değerlendirmesinde bulundu.Daha sonra MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "şehit ve gaziler ile yakınlarının sorunları", CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin yıl dönümü", AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hatay'daki Tahtaköprü, Büyük Karaçay, Reyhanlı barajlarının tamamlanması ve 2020 DSİ yatırımları"na ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptı.