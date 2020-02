TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline söz verdi.AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde kabul edilen Avrupa'da kayıp göçmen ve mülteci çocuklar başlıklı rapor" hakkında yaptığı konuşmada, Avrupa Polis Örgütü'nün 2016'da yayınladığı bir raporla, 10 binin üzerinde mülteci çocuğun, Avrupa Birliği ülkelerine geldikten sonra kaybolduğunu belirttiğini aktardı.Kayıplara ilişkin verilen bu sayının, buz dağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Yaşar, aradan geçen zamana karşı kayıp mülteci çocuklar hakkında gerçek rakamları hala kimsenin bilmediğine dikkati çekti.Yaşar, "Her zamankinden daha fazla uluslararası iş birliğine, pratik, etkili eylemlere ve öncelikle de farkındalığa ihtiyaç var." dedi.Raporla, farkındalığı oldukça az olan kayıp çocuklar konusunun bir sorun olarak ilk defa ortaya konulduğunu ifade eden Yaşar, "Kayıp çocuklar sorunun temelinde farkındalığın yeterli olmaması yatıyor. Farkındalığın artmasına yapacağımız her türlü katkı, bir minik yavrunun hayatını kurtarmaya yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu.CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, "Tarım ve Yozgat" hakkında yaptığı konuşmada, ülke tarımının sorunlarının her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) son günlerde çiftçilerden uzaklaşarak görevini özel sektöre devrettiğini savunan Keven, devlete ait siloların işlevsiz hale getirilerek çiftçinin özel sektöre yönlendirilmeye çalışıldığını ifade etti.Keven, "Lisanslı depoculuk şirketlerinin geldiği yerlerde TMO depoları tasfiye ediliyor. Bugüne kadar savunduğunuz hiçbir şey, çiftçimizi bir adım ileriye taşımadı. Çiftçilerin üretimden kopması, geçinememesi herkes tarafından görülüyor ve biliniyor ama nedense Bakanlığın lisanslı depoculuktan başka çözümü yok." dedi.İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz de "8 Şubat Gaziantep'e Gazi unvanının verilişi" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.