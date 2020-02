TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, "Almanya'nın Hanau şehrinde Türklere yönelik gerçekleştirilen ırkçı saldırılar", CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Hızlı tren ve Sakarya-İstanbul bölgesel trenleri", AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı"na ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptı.MHP İstanbul Milletvekili Çetin, Avrupa'da ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının son yıllarda hızla yükselmesine üzülerek şahit olduklarını söyledi. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın daha çok Avrupa'da yaşayan Türkleri hedef aldığını belirten Çetin, Almanya'nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısını kınadı. Alman makamlarının, adeta bağıra bağıra gelen bu saldırıyı her yönüyle aydınlatması için her türlü çabayı göstermesini beklediklerini dile getiren Çetin, "Hanau'daki hain terör saldırısı ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının ne denli korkunç boyutlara ulaştığının bir göstergesidir." dedi.CHP Kocaeli Milletvekili Akar, Adapazarı-Haydarpaşa arasındaki bölgesel tren seferlerinin, hızlı tren nedeniyle 2012'de kaldırıldığını söyledi. Günlük yaklaşık 30 bin kişiyi taşıyan bu trenlerde yolculuk edenlerin çoğunun öğrenci, memur ve işçi olduğunu anımsatan Akar, bölgesel trenlerin şu anda çalıştığını ancak Derbent Tren İstasyonu'nda durmadığını aktardı. Akar, 2 Mayıs 2019'da Derbent ve Köseköy istasyonlarının kapatıldığını hatırlatarak şöyle devam etti:"Gerekçesi de sinyalizasyondu. Gerçekten sinyalizasyon yoktu, yapılması gerekiyordu ama halen trenlerimiz çalışmıyor. Kartepe'nin eteğindeki Derbent beldesi İstanbul'un nefes aldığı, hafta sonu turizm hareketinin yaşandığı bir belde. Yetkililere sesleniyorum, trenlerimizi geri verin."AK Parti Trabzon Milletvekili Cora da kadim şehir Trabzon'un geçmişinin milattan önceye dayandığını belirtti. Trabzon'un bu coğrafyada İstanbul dışında iki imparatorluk kültürünün yeniden inşa edildiği tek şehir olduğunu söyleyen Cora, Trabzon'un kültür, sanat, ticaret ve eğitimin her daim beşiği olma özelliğiyle dikkati çektiğini anlattı.Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yedi düvele karşı savaştığını dile getiren Cora, şunları söyledi:"Bu süreçte düşman tarafından işgal edilen şehirlerimizden biri de maalesef Trabzon'dur. Şehir, o dönemde Trabzon'da yaşayan bazı ayrılıkçı gayrimüslimlerin sevinç naraları arasında 18 Nisan 1916'da Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Bu süreç yaklaşık iki yıl sürmüş, 24 Şubat 1918'e kadar milis güçlerimiz tarafından Ruslara karşı büyük bir mücadele ortaya koyulmuştur. Bu coğrafyanın insanları o tarihlerde çok ağır bedeller ödemiş, birçok ihaneti görmüş ama esarete asla boyun eğmemiştir."