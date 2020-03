TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Almanya 'nın Hanau kentindeki hain saldırının her yönüyle aydınlatılması ve suçlulara gereken cezaların verilmesi gerektiğini belirtti.TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.AK Parti İstanbul Milletvekili Sırakaya "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırı" konusundaki gündem dışı konuşmasında, Almanya'ya giderek Hanau'da hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiklerini, sivil toplum kuruluşlarının İslamofobik saldırılara dikkati çekmek için düzenledikleri organizasyonlara katılarak sokaklarda kol kola yürüdüklerini anlattı.Avrupa'daki Türklerin bu tür saldırılara yabancı olmadığını ifade eden Sırakaya, daha önceki yıllarda da bu olayların yaşandığını hatırlattı.Irkçı saldırıların hedefinde hep Müslümanlar ve Türklerin bulunduğunu vurgulayan Sırakaya, bu saldırıları gerçekleştirenlerin akıl sağlığının yerinde olmadığı şeklindeki söylemin kabul edilemeyeceğini, Türk vatandaşları ve Müslümanlara yönelik saldırıların temelinde yer alan bu hastalıklı düşüncelerin adeta Almanya'daki tüm kurumlara ve ülkenin dokusuna sirayet ettiğini söyledi.Zafer Sırakaya, Türklerin ve Müslümanların bu tür ırkçı saldırılara uğramasının, Alman makamları ve sorumlu birimlerince gerekli tedbirler alınmadıkça önlenemeyeceğine işaret ederek, "Hanau'daki hain saldırı her yönüyle aydınlatılmalı ve suçlulara gereken cezalar verilmelidir." şeklinde konuştu.AK Parti'li Sırakaya, antisemitik saldırılara karşı verilen tepkilerin İslam ve Müslüman karşıtlığına karşı gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker "Kocaeli'de 1999 depremi sonrası yapılan imar planı çalışmaları" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, depremlerde can kaybını en aza indirmek için yerel yönetimlere çok önemli görevler düştüğünü dile getirdi.Depremde can kaybını önlemek için riskli alanlar üzerindeki yapıların boşaltılması ve bu tür alanlara bina yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şeker, deprem öncesinde yapılan binaların kontrol edilmesi ve riskli olanların kentsel dönüşüm sürecinde depreme dayanıklı olarak yenilenmesi gerektiğini ifade etti."800 Türk tır şoförü Türkmenistan'da rehin"CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise "ulaştırma sektörünün sorunları" konusundaki gündem dışı konuşmasında, 800 Türk tır şoförünün koronavirüs riski nedeniyle araçlarıyla birlikte 15 gündür Türkmenistan'daki Lütfabad Sınır Kapısı'nda rehin durumda bekletildiklerini söyledi.Bu kişilerin İran'ı transit geçtikleri için koronavirüs riski taşımadıklarını belirten Yalım, bu vatandaşların insani ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mağdur olduklarının altını çizdi.Özkan Yalım, şoförlerin Türkiye'ye dönmelerine yönelik gerekli adımların atılması için ilgili bakanlara çağrıda bulundu.