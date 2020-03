TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Levent Gök, darbelerin, Türkiye 'de bir daha konuşulmayacak şekilde siyaset kültüründen çıktığını söyledi.Meclis Genel Kurulu, Gök başkanlığında toplandı.Gök, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ana hedefinin, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, demokrasiyle yönetilmek ve milli iradeyi hakim kılmak olduğunu dile getirdi."Türkiye darbelerden çok çekmiş bir ülke." ifadesini kullanan Gök, darbelerin ve bu tür müdahalelerin Türk toplumunda açtığı yaraların bugün bile sıcaklığını koruduğunu söyledi.Gök, "Darbelerden çok çekmiş bir ülke olarak, hepimiz, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gerek Meclisimiz gerekse yurttaşlarımızla gösterdiğimiz duyarlılıkla, Türkiye'de darbelere geçit verilmeyeceğini hayatlarımızı ortaya koyarak kanıtlamış bir ulusuz. Bu konuda yurttaşlarımız önemli bir demokrasi sınavı vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.Demokrasiye ulaşmanın meşakkatli ve zor olduğunu ama Türkiye'nin bunu her alanda başaracak olgunlukta olduğunu vurgulayan Gök, "Türkiye'de darbeler bir daha olmayacak demiyorum, konuşulmayacak şekilde siyaset kültürümüzden çıkmıştır. Bugüne kadar gerçekleşen her türlü darbe, muhtıra benzeri tüm girişimleri bir kez daha kınadığımı ifade ediyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum." şeklinde konuştu.Gök, 12 Mart 1921'de, Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabul edilerek, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu dile getirdi.İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın da sembolü olduğunu belirten Levent Gök, "İstiklal Marşı'mızın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyorum. Bu vesileyle İstiklal Savaşı'mızı gerçekleştirerek modern Türkiye'yi kuran, Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve can veren bütün yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum, huzurları önünde minnetle eğiliyorum." dedi.Genel Kurulda, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü", AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, "12 Mart Erzurum'un Kurtuluşu ve kurtuluşun kahraman kadınları", CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ise "Kamudaki kadın personellerin sorunları"na ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: AA