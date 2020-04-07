Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

07.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:08
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
Genel Kurul, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çeşitli önlemler çerçevesinde başladı. Meclis Başkanvekili Gök, Genel Kurulu maske takarak yönetirken, milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler de maske taktı. Milletvekilleri sıraları sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi. Ayrıca milletvekili sıralarına da kolonya bırakıldı. Milletvekilleri, yerlerinden ve kürsüden yaptıkları konuşmalarda da maskelerini çıkarmadı.
Gök, birleşimin açılışının ardından yaptığı konuşmada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pek çok can alan görünmez bir düşmanla baş edilmeye çalışıldığını söyledi. Koronavirüs adı verilen bu düşmanın, kimseyi ayırt etmediğini belirten Gök, dikkat etmeyen herkesin tehdit aldında olduğunu dile getirdi.
Bilim Kurulunun açıklamaları çerçevesinde artık kapalı yerlerde, marketlerde, otobüslerde maske takılmasının zorunlu hale geldiğini aktaran Gök, şunları kaydetti:
"Doğrusu da budur. Bizler de TBMM'de kapalı alanda görev yapmaya çalışan milletvekilleri olarak bu tehditle burun buruna olan kişileriz. Milletvekillerimizin yaptığı görev nedeniyle sağlıklarını korumaları ve özellikle sosyal mesafeyi koruyarak da maske takılmasının zorunlu olduğu bir sürecin içerisindeyiz. Meclis Başkanlığımız olarak bundan sonraki çalışmalarımızı maske takarak sürdüreceğiz.
Milletvekillerimizin maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak yapacağı çalışmalar toplumumuz için de önemli olacaktır. Bizler topluma örnek olması gereken insanlarız. Çalışmalarımızı bundan sonra çok daha dikkatli, tedbirlerimizi artırarak, bana bulaşmaz mantığının çok daha ötesinde, herkese bulaşabileceğini bilerek, tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletvekillerimizin istisnasız, maske takmadan Genel Kurula gelmemelerini rica ediyorum."
Gök, konuşmasının ardından üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, kürsüye gelirken konuşmasını maske ile yapıp yapmayacağını sorması üzerine Gök, kısa konuşmalarda maske takılması gerektiğini söyledi.
Turan, "koronavirüs salgınının tarım sektörüne olan olumsuz etkileri üzerine" yaptığı gündem dışı konuşmasında, insan sağlığını etkileyen bir diğer meselenin de gıda ve beslenme sorunu olduğunu dile getirdi.
Hükümet tarafından açıklanan önlem paketlerinde gıda ve tarım alanında bir şeyin olmadığını savunan Turan, koronavirüs tehdidi ve kıtlık riskine karşı tarımla ilgili acil olarak bir eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "insan hakları ihlalleri" üzerine yaptığı konuşmada, infaz düzenlemesini içeren kanun teklifi görüşmelerinin neticelenmesini bekleyen insanların olduğunu söyledi. Yasa teklifinin kısmi düzenlemer içerdiğini ifade eden Tanrıkulu, teklifin sadece hükümlülülerle ilgili olduğunu, tutuklularla ilgili de düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Berat Kandili" dolayısıyla yaptığı konuşmada, Berat Kandili'nin huzura ve barışa vesile olması temennisini dile getirdi. İşler, "Berat Gecesi, çaresiz bir gelecek endişesinin kapladığı bugünlerde, bütün insanlık alemi için bir ışık ve umuttur." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: meclis başkanvekili, Milletvekili, Koronavirüs, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler

Politika Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Politika Haberleri

18:24: Bursa'da koronayı yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Haberler 18:24: TBMM Genel Kurulu - Haberler 18:21: Bahçeli: Bu belayı mutlaka savuşturacağız - Haberler 18:19: Kılıçdaroğlu: Kredi kartı, tüketici kredisi borçlarının ötelenmesi çok değerli - Haberler 18:18: Sultangazi'de uçan çatı, 4 araca zarar verdi - Haberler 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık 17:03: Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:23: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı - Haberler 16:03: Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi - Haberler 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor