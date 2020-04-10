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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

10.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:02
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Kovid-19 salgınının daha uzun süre dünyayı meşgul edecek gibi göründüğünü belirterek, bu süreçte sıkıntı yaşayan meslekler arasında eczacıların da olduğunu söyledi.
Yılmaz, "Gittiğiniz zaman daha önce bir liraya aldığınız maske 5, 5 liralık kolonya 10, 10 liraya aldığınız antiseptik solüsyon 50 lira olarak karşınıza çıktı ve sorumlu olarak eczacıları görmeye başladınız. Bunun sorumlusu eczacılar değil, bunun sorumlusu, bunu fırsata çevirmeye çalışan birtakım çevrelerdir. Bu çevrelerin içinde kesinlikle meslektaşlarımızın böyle bir pozisyonu yoktur." diye konuştu.
Ümit Yılmaz, Ticaret Bakanlığının eczacıları stokçu, fırsatçı olarak görmemesini istedi.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, tarım sektörünün sorunları konusunda yaptığı konuşmada, salgından dolayı pek çok iş yerinin kapandığını belirtti.
Aydın'ın yüzde 80'inin tarımla geçinen bir il olduğunu dile getiren Yıldız, nisan ve mayıs aylarında incir, zeytin, meyve ve sebzenin çiçek verdiğini hatırlattı. Yıldız, bölgedeki jeotermal santralin bu iki ay kapanması talebinde bulunarak, aksi durumda bu ürünlerin veriminin düşeceğini söyledi.
Yıldız, bölgede üretimi yapılan çilekten de 50 bin ailenin geçimini sağladığını ifade etti. Yıldız, çileğin önceki yıllarda ihracatı yapılan Ukrayna, Romanya ve Rusya gibi ülkelere gönderilebilmesi için devlet kurumlarının yardımının gerekli olduğunu belirtti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla yaptığı konuşmada, işi olmayanın sokağa çıkmadığı ve "evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
Özcan, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında, peygamberler diyarı Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını da kutladıklarını kaydetti.
Peygamberler şehrinin insanlarının esareti reddettiğini ve özgürlüğe yeniden adım atarak Anadolu'nun her köşesine azim, kararlılık ve mücadele aşıladığını belirten Özcan, bu cennet vatanı bırakan şehitleri minnetle yad ettiğini vurguladı.
Şanlıurfa'nın 15 Temmuz'da da devletinin yanında olduğunu vurgulayan Özcan, 1984 yılında Urfa'ya "şanlı" ünvanı ve sonra da İstiklal Madalyası verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: meclis başkanvekili, Milletvekili, Şanlıurfa, Politika
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