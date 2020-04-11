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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

11.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:34
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, gündeme geçmeden önce iki milletvekiline gündem dışı söz verdi.
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Denizli Büyükşehir Belediyesinin su bedellerini tahsil etmek için muhtarlık binalarında vezne oluşturması", HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise "Korona günlerinde toplumsal dayanışmanın önemi"ne ilişkin konuştu.
Öztürk, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinden korunmak için önlemler aldığını, yerel yöneticilerin de bu konuda samimi önlemler alması gerektiğini ifade etti.
Salgın süresince suya zam yapılmayacağını, borcu olan abonelerin suyunun kesilmeyeceğini ve fatura düzenlenmeyeceğini açıklayan belediye başkanlarının vatandaşta güven oluşturduğunu dile getiren Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının ise vatandaşın sağlığını tehlikeye atarak, su faturalarının tahsilatı için muhtarlıklarda vezne kurulması uygulamasını hayata geçirdiğini söyledi.
"Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı için su paraları neden vazgeçilmez?" diyen Öztürk, Denizli'de vatandaşın su faturalarını ödemek için sağlığını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.
Öztürk, "Hiç mi insafınız kalmadı? Kendi personeliniz de dahil koruyucu maske dağıtamadınız. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kadar aciz mi? Olmadı Osman Zolan. Bu yaptığınız memleketimin belediye başkanına hiç yakışmadı." diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İYİ Parti'li Öztürk'ün iddialarına ilişkin yerinden söz alarak, Denizli Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe ilçe, mahalle mahalle gereken bütün tedbirleri aldığını kaydetti.
HDP'li Kaya, büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından dün gece vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıktığını, bu durumun salgın riskini artırdığını söyledi.
"Yerel yönetimleri bilgilendirmeden sokağa çıkma yasağı kararını açıklamanın halka ihanet olduğunu" iddia eden Kaya, "Savaşlar, çatışmalar bitme noktasına geldi, Kabe'de tavaflar durdu ama Türkiye'de zulüm, korona dinlemiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Süreyya Sadi Bilgiç, meclis başkanvekili, Denizli, Politika
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