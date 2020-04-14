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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

14.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:52
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, koronavirüs sebebiyle esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin, bu süreçte 2 milyon esnafın ya işletmelerini kapatmak zorunda kaldığını ya da işlerinin azaldığına dikkati çekerek, bütün esnaf kesimlerinin temsilcilerinden oluşan bir ekonomik kurul oluşturulması gerektiğini söyledi.
Kaşlı, esnafa nefes aldıracak ekonomik destek paketi hazırlanmasını önerdi.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, olası bir gıda krizine karşı alınacak önlemlere yönelik, ziraat odaları üretici birlikleri, ziraat ve gıda mühendisleri, veteriner hekimlerin de içinde olduğu acil bir konseyin oluşturulması gerektiğini söyledi.
Tarımsal üretim seferberliği ilan etmekte geç kalındığını savunan Durmaz, "Bu bir aylık sezonu kaçırırsak, bir yıllık mahsulü beraberinde üreticiyi de kaybederiz. Üretmezsek, kıtlık ve açlık içinde yaşarız." dedi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Şanlıurfa'nın kurtuluşu dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Kadim bir maziye sahip olan Urfa, hem bir tarih ve turizm hem de bir gastronomi şehridir." diye konuştu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetin çalışmalarına işaret eden Özşavlı, "Muhtaç bir Türkiye yerine, muktedir Türkiye'ye, askeri ve siyasi alanda ise mağlup bir Türkiye yerine muzaffer bir Türkiye'ye tanıklık ediyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.
Meclis Başkanvekili Erdoğmuş da "Ben de Urfa Milletvekili olarak, Meclis Başkanvekili sıfatıyla Divan adına Şanlıurfa'nın 11 Nisan'da düşmandan kurtuluşunun yüzüncü yılını aynı hassasiyet ve duygularla kutluyor, bu uğurda yaşamını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: meclis başkanvekili, Milletvekili, Politika
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