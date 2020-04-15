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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

15.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:58
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ülkede adalet çığlıkları atılırken, Meclis'te adil olmayan bir infaz kanununun kabul edildiğini öne sürdü.
En büyük adaletsizliğin, adil olmayıp, adil gibi görünmek olduğunu savunan Yeneroğlu, "Bir kişiye yapılan haksızlığın, her birimize koşarak yönelen bir tehdit olduğunu görmüyor muyuz? Ülkemde hukukun üstünlüğü ilkesi üzerinde tepiniliyor. Bazen kürsülerden, çoğu zaman telefonlardan hakimlere ve savcılara talimatlar veriliyor. Böyle adalet olur mu? Üniversiteler, vakıflar, dernekler sindirilmiş, millet sürü olarak kabul ediliyor. Medya kontrol altına alınmış, toplumun farklı kesimleri şeytanlaştırılıp birbirine kıydırılıyor, insanlar sık sık hain ilan ediliyor." diye konuştu.
HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık emekçilerinin sağlıklarının hiçe sayıldığını öne sürdü.
Koçyiğit, salgınla mücadele sürecinin, esnek çalışma sistemine geçiş için bir bahane olarak kullanıldığını, Sağlık Bakanlığının istisnai olarak uygulanan bu sistemi sürekli hale getirmeye çalıştığını savundu.
Sağlık çalışanlarına 5 günde bir koronavirüs testi yapılması gerektiğini ifade eden Koçyiğit, sağlık çalışanları için gereken önlemlerin alınmaması halinde "çalışmama" haklarını kullanabileceklerini söyledi.
"2021, İshak Paşa Sarayı Yılı olsun"
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, gündemd ışı konuşmasında, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.
Ağrı'nın, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Çelebi, ilin işgali sırasında büyük zulüm ve acılar yaşandığını, Ağrı'nın kurtuluşu yolunda canını feda eden şehitlerin, gazilerin büyük sıkıntılara göğüs gererek bu vatanı Türk halkına hediye ettiğini belirtti.
Yıllardır terörün ızdırabını çekmiş ve terörle anılmış Ağrı için pozitif bir farkındalık oluşturma zamanı geldiğini vurgulayan Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunun için Selçuklular ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan Doğubayazıt ilçemizdeki İshak Paşa Sarayı, Nuh'un gemisi, Alaska'dan sonra dünyanın ikinci büyük meteor çukuru ve Ağrı Dağı müsemma Ağrı ilimiz, artık atılım ve bir sıçrama sürecine girmiş bulunmaktadır. İlk adımlarını geçen yıl attığımız talebimizi bu yıl yeniliyoruz. Milli iradenin tecelligahı yüce Meclisimizden bir kez daha Ağrılı hemşehrimiz adına talepte bulunuyoruz: 2021 yılının, UNESCO tarafından da 2000 yılında 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, Osmanlı mimarisinden Anadolu'da günümüze ulaşan tek saray yapısı olarak kabul edilen, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin eşsiz sentezini yansıtan İshak Paşa Sarayı Yılı olmasını arzu ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Erdoğmuş, Ağrı, Politika
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