TBMM Genel Kurulunda AP'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik skandal kararı kınandı

Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Avrupa Parlamentosu (AP), harekatı sert bir şekilde kınamış ve Türkiye'nin bölgeden çekilmesi çağrısında bulunmuştu. AP'nin skandal çağrısı, TBMM Genel Kurulunda tepkilere neden oldu. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekilleri, AP'nin Türkiye'ye yönelik skandal kararını kınadı.

"AP'NİN KARARI İKİ YÜZLÜLÜK"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AP kararını "iki yüzlülük" olarak değerlendirerek, "Avrupa Parlamentosu çifte standartlı, ikircikli ve haksız kararlarına bir yenisini daha eklemiştir. Avrupa Parlamentosunun bu kararını kınıyoruz. Bu karar, Avrupalıların Müslüman Türk milletine, özellikle şark politikalarına ilişkin değişmeyen bakış açılarının tezahürüdür. Bizim gerçekleri görüp ona göre tedbirler almamız gerekiyor. Tarihi gerçekleri unutmadan nesillerimizi daha güçlü ve kuvvetli bir şekilde yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI HAREKET ETMİŞTİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Avrupa Parlamentosunun aldığı kararı kınadıklarını vurgulayarak, "AB yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyor ve kendisine yeni bir yer bulmak istiyor. Avrupa bunu yaparken insan hakları sözleşmelerine, BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı hareket etmiştir." dedi.

"BU KARARIN KABUL EDİLEBİLECEK BİR YANI YOKTUR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da AP kararını şiddetle kınadığını belirterek, "Gümrük Birliği'nin askıya alınması başta olmak üzere birçok yaptırım talebini de beraberinde getiren bu kararın kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Ayrıca AP, Türkiye ile ilgili ilk kez karar almıyor. Yaşadığımız coğrafyayla ilgili ne zaman olağan dışı bir gelişme olsa benzer müdahalelerde bulunup, karşı cephede saf tutmayı alışkınlık haline getirmiştir. Onlara göre insan hakları sadece kendileri içindir. Onların insan hakları anlayışı içinde Türk'ün hak ve hukukunun korunması yoktur. Türkiye BM'den kaynaklanan meşru haklarını kullanmıştır. TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak bir kararla AP'yi kınamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPTIRIM KARARLARINI REDDEDİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de AP'nin Türkiye ile ilgili aldığı kararın kabul edilebilir bir tarafının olmadığını söyledi. Türkiye'nin sınırında oluşmuş terör örgütlerine karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan Özel, "Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli yaptırımları andıran kararların tamamını reddediyoruz. Bu süreçte kim tarafından tehdit edilirse edilsin Türkiye kimseye pabuç bırakmayacaktır. Tarihimizde bu tür tehditlere pabuç bırakmayan İsmet Paşa ve Bülent Ecevit'ten gelen bir geleneğimiz ve kararlı duruşumuz var. Avrupa'ya bu geleneğimizi hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan da grup başkanvekillerini tebrik ederek "Allah'ın izniyle Türkiye birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelecektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu'ndaki Hıristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar, Liberaller, Yeşiller ve Komünistler tarafından ortaklaşa hazırlanan Türkiye'ye yönelik karar tasarısı geniş oy çokluğuyla kabul edildi.

Aşırı sağcı ve popülistler karara destek vermedi. Metni daha da sertleştirmek isteyen komünistlerin sunduğu değişiklik önergeleri ise reddedildi.

Strasbourg'daki genel kurul toplantılarında alınan kararda, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna tek taraflı askeri müdahalesi şiddetle kınandı", müdahalenin, "uluslararası hukuku ihlal ettiği, bölgede istikrar ve güveni zedelediği, sivillerin yerlerinden olmasına yol açtığı ve IŞİD'in yeniden doğuşuna katkı sağlayabileceği" görüşlerine yer verildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNDEME GETİRİLDİ

Ankara'ya "askeri harekata derhal ve tamamen son verme" çağrısında bulunulurken, "Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD'le mücadeleye katkısına" vurguda bulunuldu.

AP kararında, operasyon nedeniyle AB devletlerinden Türkiye'ye yönelik "hedefli yaptırım" kararı almaları istendi.

Yaptırımların "sivil toplum, ülkedeki ekonomik krizden olumsuz etkilenmiş kesimler, Suriyeli sığınmacılar veya öğrencilerin Erasmus gibi Avrupa değişim programlarına katılımını hedef almaması gerektiği" not edildi.

Kararda AB'den, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki tırmanışı önlemek amacıyla caydırıcı faktör olarak Türk tarım ürünlerine yönelik tercihli rejimin askıya alınması ve son çare olarak da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin askıya alınması seçeneğinin değerlendirilmesi" istendi.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kararın AB açısından doğrudan hukuksal yaptırımı bulunmuyor. Ancak Türkiye'nin askeri operasyonuna AB penceresinden bakışı yansıtması bakımından siyasi önemi var.

Öte yandan, AP ilk defa bir aday ülkeye karşı siyasi ve ekonomik yaptırım çağrısında bulunuyor.

Ve yine bu kapsamda, uygulanma olasılığı az da olsa, 1 Ocak 1996'dan bu yana Türkiye ile AB arasında yürürlükte olan gümrük birliğinin askıya alınması seçeneği ilk defa açık biçimde gündeme taşınıyor.

ANKARA KARARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye AP'nin kararına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı olduğu belirtilen açıklamada, harekâtın, BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğü vurgulandı.