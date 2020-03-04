TBMM Genel Kurulunda kavga

TBMM Genel Kurulunda CHP'nin grup önerisi görüşülürken milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sıkıntılar", HDP'nin "kadın istihdamı" ile ilgili grup önerilerinin ele alınmasının ardından CHP'nin "İdlib'deki askerler ile vatandaşların güvenliği" hakkındaki grup önerisinin görüşmesine geçildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, öneri üzerinde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da yaşanan savaşların sorumlusunun ABD olduğunu söyledi.

AK Parti milletvekilleri, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulunan Özkoç'a laf atarak ve sıraların kapaklarına vurarak tepki gösterdi.

Konuşmasını sürdürmeye çalışan Özkoç'a protesto devam ederken TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında bir süre daha laf atma yaşandıktan sonra milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Çok sayıda milletvekili arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekillerini yatıştırmak için çaba harcadı. Milletvekilleri arasında bir süre de sözlü tartışma yaşandıktan sonra ortam sakinleşti.

-"Saygı saygıyı doğurur"

Verilen aradan sonra Genel Kurul, çalışmalarına devam etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Genel Kurul'da yer almaması ve konuşmasının yarım kalması nedeniyle, CHP Grup önerisi üzerinde Grup Başkanvekili Engin Altay konuştu.

Altay, Suriye'de, İdlib'de art arda aldıkları acı haberlerin, Mehmetçikle ilgili gelecek kaygısının, ister istemez kaygıya, gerginlik ortamına yol açtığını söyledi.

Meclis'te bu tür arbedelerin son bulmasını isteyen Altay, bunların vatandaş nezdinde hiçbir siyasi partiye artı getirmeyeceğini, Meclis'in itibarına halel getireceğini ifade ederek, "Bir şekilde ağızdan sözler çıktıktan sonra sözün esiri oluruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün başlattığı, bugün süren, aslında hiç olmaması gereken, yakışmayan sözler sarf edilebiliyor. Askerimiz orada savaşırken bizim burada böyle davranmamızın kimseye hayrı yok. Sinirlerimizi törpüleyeyim, Genel Kurul'un çalışmalarına devamı gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Biraz önce yaşadığımız olaylardan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Hepimizin üzgün olduğunu biliyorum. Herkes derinden üzülüyor. Bunlara imkan vermemek lazım. Kelimelerle ifade etmek kolay ama eyleme dönüştürmek lazım." dedi.

Zengin, bazı şeylerin liderler arasında konuşulduğunu vurgulayarak, bir ülkenin cumhurbaşkanına ahlaken, edeben, hukuken, anayasal olarak söylenecek şeyler olduğunu, bu sınırları geçmemek gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, tarihin en zor günlerinden geçtiğini dile getiren Zengin, "En çok birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olan zamandayız. İtiraza, eleştiriye, yöntem farklılığına evet ama usul, edep dahilinde. Herkes ağzından çıkana dikkat etmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA