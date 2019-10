TBMM Genel Kurulunda Suriye ve Irak tezkeresinin görüşülmesi

Irak ve Suriye 'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanı 'na verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirildi.Tezkere üzerine söz alan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti olarak bu yıl da bu izin yetkisini vermekte hiçbir tereddüt göstermeyeceklerini belirtti.Bu kararlarında belirleyici unsurun, Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluşuna yönelik tehditlerin ciddi boyutlara ulaşmasından kaynaklandığını dile getiren Çıray, "En hayati yüksek çıkarlarımız tehlikededir. Tehdit ve tehlike bu kadar açık ve somutken biz tezkereye 'hayır' demeyi aklımızdan bile geçirmeyiz." diye konuştu.ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki Türkiye'ye yönelik Twitter mesajlarını eleştiren Çıray, "Trump, dün akşamki tweet'i ile Türk milletini tehdit etmek ve küçük düşürmekle kalmamıştır, Cumhurbaşkanı'nda somutlaşan iktidarı da feci ve aldatıcı bir tuzağın içine çekmiştir." ifadesini kullandı.Türk milletini, bu yüce çatısı altında yer alan bütün milletvekillerini, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu hakarete gereken cevabı gerekli ağırlıkta vermeye davet ettiğini söyleyen Çıray, ilk iş olarak Trump'ın, Beyaz Saray davetinin geri çevrilmesi gerektiğini kaydetti.Çıray, dış ve iç politika ile ekonomi alanında atılması gereken adımlar konusunda da önerilerinde bulundu."En kritik dönemi yaşıyoruz"HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, "Biz bu tezkerelere içimiz yana yana 'evet' demeyeceğiz, gönül rahatlığı ile 'hayır' diyeceğiz." dedi.Türkiye'nin 40 yıldır sınır ötesi operasyon yaptığını belirten Özsoy, "Geldiğimiz noktada Kürt sorunu konusunda en kritik dönemi yaşıyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin güvenlik kaygılarının "doğru olmadığını" savunan Özsoy, "Kürtlerin Suriye'de Kuzey Irak'takine benzer bir bölgeye sahip olmaları gerçek bir tehdit olarak görülüyor." ifadesini kullandı."Bu meseleler tezkerelerle çözülmez." diyen Özsoy, "Bir an önce Suriye'de istikrarlı, demokratik bir rejimin ortaya çıkması gerekiyor. Suriye'de olan bütün ülkelerin oradan zaman içinde çıkması gerekiyor. Suriye ile ilgili masada herkes var ama orada yaşayan halklar yok." dedi."Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez"CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, hükümetin Suriye politikasına ilişkin eleştirilerde bulundu."Bir ülkenin muhatabı başka bir ülke olmalıdır. Bizim muhatabımız terör örgütleri olamaz." diyen Özkoç, "Bize kimse ama kimse ABD de dahil ne yapacağımızı söyleyemez. Ne yapacağımızı yüzyıllara dayanan devlet kültürümüzle, tarihi birikimimizle biz biliriz." dedi.Torba yasa gibi "torba tezkere" getirildiğini, her ülkenin kendine özgü koşullar taşıdığını belirten Özkoç, Meclisin elinden birine "evet" birine "hayır" deme tercihinin alındığını savundu."Birlikte çözüm aradığınız ABD lideri dün bilgisayarı başında, tüm dünya nezdinde Türkiye'ye, size ültimatom verdi." ifadesini kullanan Özkoç, "Tehdit bile değil. Yekten Türkiye'yi aşağıladı. Ben Cumhuriyet çocuğuyum, bu ülkenin evladıyım. Benim ağrıma gidiyor, sizin ağrınıza gitmiyor mu?" diye sordu.Hükümete bazı uyarılarda bulanacaklarını belirten Özkoç, şunları kaydetti:"Bütün görüşmelerde Suriye'de toprak bütünlüğüne duyulan saygıyı tekrarlamalıyız. Harekatın amacını, süresini ve öngörülen sonuçlarını açıklamalıyız. Suriye, Şam ile Esad ile aracısız konuşmayı başarmalıyız.PKK, IŞİD ve tüm terör örgütlerine karşı sınır güvenliğimiz önemlidir, korumalıyız. Bölge halkının can ve mal güvenliğini garanti etmeliyiz. Adaletli olacağımızı, Türk askerinin adalet dışında bir zulme asla alet olmayacağını bölge halkına iyi anlatmalıyız. Kimseye ayrımcılık yamayacağımızın sözünü vermeliyiz.İç politikada savaştan çıkar sağlayan tutumu bir kenara bırakmalıyız. Çocukların kanı üzerinden siyasi hatalarınızı asla temizlemeye kalkmamalısınız.Yanlış dış politikanız nedeniyle bugüne kadar karşı karşıya kaldığımız bir gerçek var, bizim askerlerimiz maalesef orada. Onların can güvenliği ve hayatı, bizim her şeyimizdir. 'Hayır' demememizin, evlatlarımız için olduğunu gayet iyi bilin; vatanımız, onurumuz için olduğunu gayet iyi bilin; bölgenin barışı için olduğunu gayet iyi bilin. Biz, vatanın, milletimizin, ordumuzun, bayrağımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Siz de artık gerçekleri görün ve emperyalistlerin eş başkanlığını yapmaktan vazgeçin."