TBMM Genel Kurulunda "Trabzon" Tartışması

Kaynak: AA

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP ile CHP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında Trabzon tartışması yaşandı.TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 1. bölümünün tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.İYİ Parti İstanbul Hayrettin Nuhoğlu , " Esenler Belediye Başkanı hem 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen kişinin cenazesine gidiyor hem de Ekrem İmamoğlu üzerinden bütün Trabzonluları Yunan olmakla suçlayacak anlamda sözler sarf ediyor. Şu ana kadar da özür dilemiyor. Hükümette yer alan 4 Trabzonlu bakanın ve Adalet ve Kalkınma Partili Trabzonlu milletvekillerinin tepkilerini de duymak şu ana kadar mümkün olmadı. Bu nasıl bir iştir?" dedi.Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu , "Biraz evvel bir hezeyanı gördük. Her şey birbirine tamamen karışmış, bağlamından koparılmış, şahsiyetle uğraşmayı kendine hedef edinmiş ve her şeyi bağlamından kopararak kendi düşüncelerini haklı çıkarmaya yönelik maalesef talihsiz bir konuşma." ifadesini kullandı.Nuhoğlu'nun, iftiraya maruz kalan Tevfik Göksu 'ya iftira etmeye devam ettiğini söyleyen Akbaşoğlu, Nuhoğlu'nun Göksu'dan özür dilemesi gerektiğini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında konunun enine boyuna tartışıldığını belirten Akbaşoğlu, " Ahmet Hakan Bey'in de 'O videoyu ben 80 defa izledim, sizin ima ettiğiniz en ufak bir şey yok.' dediği bütün milletimiz tarafından görüldü ve duyuldu." diye konuştu.Akbaşoğlu'na cevap veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç , "Adalet ve Kalkınma Partisinin yeni sözcüsü herhalde Ahmet Hakan. Onlar açısından Ahmet Hakan'ın sözü, itibarı geçiyor." dedi.Konuşmasında "Peki Ekrem İmamoğlu nerelidir?" diye soran Esenler Belediye Başkanı Göksu'ya, oradakilerin "Trabzonludur." karşılığını verdiğini söyleyen Özkoç, "Daha sonra 'Bunda bir hesap var' diyorsun. O hesabı sana yuttururlar." diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise "Herkesin farklı yorumu olabilir ama söylenmemiş bir sözü, söylendi gibi farz ettirmeye çalışmak hakikaten insan onuruna yakışmaz." karşılığını verdi.Tartışmaya katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu , İstanbul milletvekili olduğunu ancak Trabzonlu olduğunu dile getirerek, "Milli hafızamızda öyle derin acılar vardır ki bazı cümleler hakaret telakki edilir." dedi.Ağıralioğlu, şöyle devam etti:"Trabzon'u, Pontusçuluğun merkezi haline getirmeye çalışan bir algının içerisinde Trabzon zikredilince Yunan, Rum zikredilince Trabzon cümlelerinin tamamını hakaret telakki eder Trabzonlular. Münhasıran Karadeniz ama hususiyetle Trabzon bunu hakaret telakki eder. (Tevfik Göksu'nun) Konuşmasının içerisinde dediğinden daha çok ima ettiği, tonladığı şeyi arkadaşlarımız lütfen bir daha dinlesin. Trabzon'un Yunan'la beraber zikrediliyor olmasından rencide olduk yoksa Trabzon zaten memleket, millet mukavemetinin merkezidir."MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay , bu polemiğe girmemek için iki haftadır kendini zorladığını belirtti.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nu, Yunan basınının manşete taşıdığını söyleyen Akçay, şunları söyledi:"Bir defa da değil, çeşitli internet siteleri, gazeteleri manşetler atarak bu tür ifadelerde bulunmuş. Ne demiş? 'İstanbul'u fetheden Yunan', ' Ayasofya 'nın intikamı' demiş. Bunun gibi benzeri göndermeler var. Sayın adaydan hiçbir tepki çıkmadığı gibi aday gösteren partinin de mutlaka buna bir tepki göstermesi, karşılık vermesi veya bir karşılık vermesi gerekirdi. Yunan basınının bu manşetlerine, haberlerine sessiz kalınmış, tepki kime gösteriliyor? Esenler Belediye Başkanı bunu hatırlatınca ona tepki gösteriliyor. Oysa ilk tepki Yunan basınına gösterilseydi bu tartışmaları hiç yapmamış olurduk."Bunun üzerine söz alan Özkoç, "Sayın Grup Başkanvekilimiz yanılıyor. Yunan basınında çıkan bir manşet değil. İnternet sitesinde çıkan bir haber. Bu haber sitesinin hiçbir anlamı yok. Deli saçması. Biz onları kendimize muhatap almayız." diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da "Hiç kimse gerçeği çarpıtmasın. Her işiniz böyle. Yalan yanlışla suyun üzerine çıkmaya çalışıyorsunuz." dedi.Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.TBMM Başkanvekili Mithat Sancar , tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Gerilim bir süre arada da sürdü.Daha sonra birleşimi yeniden açan Sancar, komisyonun yerini almaması nedeniyle birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. İYİ Parti