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TBMM Hastanesi'nde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı.

31.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:42
TBMM Hastanesi'nde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı. Doktorla son 14 günde temas eden şahıslar hakkında gerekli prosedürlerin başladığı aktarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne gitmişti. Korona virüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testin pozitif çıktığı bildirildi. Doktor ile son 14 günde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.

Pazar günü Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Şehir Hastanesi'nde test yaptırmış ve testin sonucu negatif çıkmıştı. Kendisi hastanede tutulmaya devam ediliyordu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Türkiye, Politika
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