Haberler » Politika » TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, hayvanların korunmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin taslak rapor üzerinde değerlendirme yapmak üzere toplandı.

15.10.2019 15:42TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu
Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, hayvanların korunmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin taslak rapor üzerinde değerlendirme yapmak üzere toplandı.
Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.
Yel, komisyon toplantısında, hazırlanan taslak rapora ilişkin komisyon üyeleriyle değerlendirme yapacaklarını belirtti.
Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Milletvekili, Tekirdağ, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
16:22 CHP TBMM Grup Toplantısı
16:22 Türk Konseyi'nden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
16:11 Maçka Belediyesi'nden 'Barış Pınarı'na destek
16:10 TBMM Genel Kurulu toplandı
16:08 Kenya Ulusal Meclisi Heyeti TBMM'de
16:00 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
15:59 TBMM Başkanı Şentop: Harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor
15.10.2019 16:34:16