TBMM Heyeti Karadağ'da

TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır
ve beraberindeki heyet, Karadağ
Meclisinde temaslarda bulundu.
Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ile görüşen TBMM heyeti, Karadağ- Türkiye
Dostluk Grubu Başkanı Genci Nimanbegu ile de bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Karadağ Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke meclisleri arasındaki yoğun diplomasinin, hem siyasi hem de ekonomik açılardan ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacağı belirtildi.
Görüşmede, iki ülkenin Avrupa Birliği
(AB
) üyelik süreçlerinin de değerlendirildiği ifade edilirken, AB'nin genişlemesinin bölgenin istikrarı için önemli olduğu vurgusu yapıldı.
Heyet ayrıca Karadağ Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreteri Veselin Sukovic ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Bozkır'a, başkent Podgorica'daki temaslarında, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Denizli Milletvekili
Ahmet Yıldız, AK Parti Kocaeli
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
, CHP Eskişehir
Milletvekili Utku Çakırözer
, MHP Kayseri
Milletvekili İsmail Özdemir
ve İYİ Parti Aydın
Milletvekili Adnan Aydın Sezgin eşlik etti.
TBMM Dışişleri Komisyonu,Karadağ
04 Aralık 2018 Salı 18:39