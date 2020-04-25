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TBMM ile yaşıt Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Fadime Onaran'ın 100. doğum günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye ve kaymakamlığın organize ettiği sürpriz programla kutlandı.

25.04.2020 01:55 | Son Güncelleme: 25.04.2020 01:57
Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Fadime Onaran'ın 100. doğum günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında belediye ve kaymakamlığın organize ettiği sürpriz programla kutlandı.
Kaymakam Erol Tanrıkulu ile Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve resmi kurumların müdürleri Fadime ninenin yaşadığı apartmanın önünde bir araya geldi.
Tanrıkulu, sokağa kurulan ses sistemiyle, balkondan aşağı bakan Fadime nineye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. yılını birlikte kutlamak için geldiklerini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl kent meydanında program düzenleyemediklerini belirten Tanrıkulu, "Biz de senin yanına gelerek bayramı ve yaş gününü hep birlikte kutlayalım istedik." dedi.
"Atatürk'ün hastasıyım"
Evinin balkonuna getirilen pastanın mumlarını üfleyen Fadime Onaran da Atatürk'ü gördüğü bir anısını anlattı.
Atatürk'ün Bucak'a geldiğini söyleyen Onaran "Biz de yaya olarak yürüyüp Atatürk'ün geldiği kahveye gittik. Daha sona Atatürk'ü Antalya'ya uğurladık. Atatürk'ün hastasıyım. Ne mutlu ki büyük harplerden kurtularak Cumhuriyet kuruldu. Türkiye neler geçirdi neler, bugünlerimize çok şükür." dedi.
Daha sonra sokaktakilere el sallayarak 10'uncu Yıl Marşı'na eşlik eden Onaran, "Bütün dünya mutlu olsun" ifadesini kullandı.
Programda, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına ve maske takılmasına özen gösterildi. TBMM ile yaşıt Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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