Haberler » Güncel » TBMM insan hakları inceleme komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Haber

TBMM insan hakları inceleme komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

09.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:31TBMM insan hakları inceleme komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu annelerini ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu bugün Diyarbakır Cezaevleri Kampüsünde incelemelerde bulundu. İstişare ve değerlendirme toplantıları ile başlayan program, kampüsün tamamının incelenmesi ve mahkum görüşmeleri ile tamamlandı. İncelemeler sonrası 3 Eylül'de Diyarbakır HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocuklarını almak isteyen anneler tarafından başlatılan oturma eylemini ziyaret eden komisyon gazeteciler ile görüştü. Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan İnceleme Komisyonu Sözcüsü AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen aileleri, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Türlü sıkıntılarla, zahmetlerle büyüttükleri çocuklarını terör örgütünün vicdanı, izanı, mantığı olmayan savaşına kurban etmek istemeyen ailelerimizin yanında olmak, kalbinde merhamet taşıyan herkesin görevi olmalıdır. 13-14 yaşında oyun çoğundaki çocuklarımızın savaşmaya zorlanmasına, dağa kaçırılmasına karşı çıkmak hepimizin mesuliyetidir. Cumartesi anneleri olarak bilinen, alamadıkları çocuklarına kavuşmak için eylem yapan ailelere desteklerini her platformda dile getirenlerin, Diyarbakır anneleri için susması, bu feryatları görmezden gelmesi açıklanmaya muhtaç, ikircikli bir tutumdur. Kürtlerin hakları ve talepleri için siyaset yaptığını iddia edenlerin bu konuda, tek söz edememeleri, dillerinden düşürmedikleri vicdan ve merhameti içselleştirmediklerini, bu kavramları yalnızca kendi siyasi hedefleri için bir propaganda malzemesi olarak gördüklerinin göstergesidir. Bu ikircikli tavır, vicdan sahibi herkes tarafından kınanmalıdır. Çocuklarına kavuşmak isteyen annelerin sonuna kadar yanında olacak, çocuklarımızın bu tuzaklara düşmelerini engellemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - VAN

Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (3)
17:20 Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
17:20 Fenerbahçe hem ilkleri yaşadı, hem de verilerde yükselişe geçti
17:20 Mevlit kandili Mescidi Aksa'da kutlandı
17:20 Ethem dede 100'üncü yaşına torunlarıyla girdi
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:45 Adana'da 40 koyunu çalınan Ayşe Teyze, hırsızlara yalvardı: Ne olur koyunlarımızı geri getirin
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:21:48