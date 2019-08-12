TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu: "Yeni bir kaos ortamı gerçekleştirilmek istendiğinin işaretini aldık"AK Parti Bursa teşkilatı bayramlaştı

BURSA - Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Muhalefet partisi milletvekillerinin Kaz Dağları'na yönelik bir söylem geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunun üzerinden yeni bir kaos ortamı gerçekleştirilmek istenildiğinin işaretini alıyoruz" dedi. AK Parti Bursa İl Teşkilatı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Bayramlaşma, AK Parti Bursa milletvekillerinin, belediye başkanlarının, geçmiş dönem bakan ve milletvekillerinin, il, ilçe teşkilat mensuplarının ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Açılış konuşmasını AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman yaptı. Ayhan Salman, bayramların, manevi değerlerin geleneksel olarak yaşatıldığı, aile bireylerini bir araya getiren, toplumda sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu günler olduğunu söyledi. Salman, "Türk milletinin asırlarca insanlığa dağıttığı adalet ve hoşgörüye bugün de hep birlikte AK Davayla sahip çıkmaya devam ediyoruz. 18 yıldır bu davaya gönül veren, sizlerle el ele gönül gönüle yürüyoruz. Önümüzdeki seçimsiz dönemde Türkiye ekonomik olarak güçlenecek. AK Parti ise birleşmenin ve birliğin süreci olacaktır. AK Parti, kardeşliğin, vefanın ve dayanışmanın partisidir. Çünkü AK Parti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla, 82 milyonun partisidir. Bu davaya gönül verenler olarak bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Teşkilat mensupları olarak birlik ve beraberlik içinde çalışıp devasa hizmetlerin ülkemize ve şehrimize gelmesi için gayret ediyoruz" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Kaz Dağları'ndaki altın aranmasıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, "Gittiğimiz kimi yerlerde özellikle muhalefet partisi milletvekillerinin Kaz Dağları'na yönelik bir söylem geliştirmeye çalıştırdıklarını görüyoruz. Bunun üzerinden yeni bir kaos ortamı gerçekleştirilmek istenildiğinin işaretini alıyoruz. Biraz önce söz ettiğimiz coğrafi şartlarımızı nazara aldığımızda Türkiye'nin yeniden bu tip asayiş ve kaos çabalarıyla yeniden meşgul edilmek istenmesi iyi niyetle bağdaşamayacak bir hal ve tavır olarak ifade edebilirim. Kaz Dağları meselesi nedir biliyor musunuz? Aslında Kaz Dağları meselesi ifade edildiği gibi Kaz Dağı'nın da meselesi değildir. Bu mesele buraya 40 kilometre mesafedeki Kirazlı köyü Balaban Tepe meselesidir. Burada bir altın arama faaliyeti yapılıyor. Dünyada altın rezervi en zengin olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ardından Almanya geliyor. Şu bir gerçek ki Almanya bizim coğrafyamızda altın rezervlerine ulaşılmasına mani olmak için geçmişte birçok girişimde bulunduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bergama Ovacık'tan biliyoruz. Bergamalı köylülerin Boğaz Köprüsü'ndeki pijama ile özdeşleşen o merhum amcamızın durumunu hatırlıyorsunuz. Bugün ortaya çıkan o fotoğrafın arka planında kimler olduğunu bu ülkenin çocukları, evlatları, yöneticileri gayet iyi biliyor. Sonra orada ne oldu? Vaveyla koptu bir de bir gördük ki sembolik bir rakamla Ovacık'taki altın madeni işletmesi FETÖ'nün bir finansörü olan holding kuruluşuna teslim etti. O tarihten itibaren de eylemler bitti. Bunlar tesadüf değil. Bu coğrafyada yaşıyorsanız, ortaya çıkan fotoğrafların görünen yüzüyle yetinemezsiniz. O perdenin gerisinde yapılmak istenilenleri, kuklayı elinde tutanları görmek zorundasınız. Aksi takdirde burada yol almamız çok zor olur" diye konuştu.

"Ruhsat 2001'de verildi" Bugün bölgede çıkarılmak istenilen altın madenine 12 Mart 2001'de ruhsat verildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Henüz AK Parti yok. Oradaki SİT alanının SİT alanından çıktığı tarihi hatırlıyor musunuz? 2002 yılıdır ve orada imzası bulunan şahıs daha sonra CHP'den milletvekili adayı oldu. Bundan 1 yıl önce orayı işletmeye çalışan maden firmasının CEO'su bir sosyal medya paylaşımı yapıyor, 1 yıl sonra CHP'nin milletvekili o sosyal medya paylaşımı üzerinden Kaz Dağları'nı Türkiye'nin gündemine getiriyor. Oynanan oyunlara iyi bakacağız. Bu gün Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını yaparken, Doğu Akdeniz'de çok kritik aramalarını gerçekleştirirken bir gizli el kendini yeniden gösteriyor. Kaz Dağları'nda şu anda 8 ayrı yerde maden araması yapılıyor. 11 kömür ocağı, 40 taş ocağı var. Bunların ruhsatının kimin verdiği de işletenlerin de kiminle işlettiği belli. Kaz Dağları'nın kuzey yakası için fırtına koparanların güneyde yapılan villalar için sesini çıkarmaması ne anlama geliyor? Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi. İçişleri eski Bakanı Efkan Ala da yaptığı kısa konuşmada herkesin bayramını tebrik ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Konuşmaların ardından tüm teşkilat bayramlaşarak program sona erdi.

Kaynak: İHA